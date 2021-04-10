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Туризм
https://ria.ru/20210410/malta-1727726496.html
Европейская страна готова платить туристам по 200 евро
Европейская страна готова платить туристам по 200 евро
Для того, чтобы оживить туристическую отрасль, власти Мальты намерены этим летом выплачивать до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T21:11
2021-04-10T21:11
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Для того, чтобы оживить туристическую отрасль, власти Мальты намерены этим летом выплачивать до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три дня, сообщает Reuters. Накануне министр туризма страны Клейтон Бартоло представил план, согласно которому большинство ограничений по коронавирусу на Мальте отменят к 1 июня, и туристы, которые забронируют отели на лето, получат выплаты. Как предложил Бартоло, туристы, забронировавшие номер в пятизвездочном отеле получат по 200 евро (около 18 тысяч рублей. — Прим. ред.), в четырехзвездочном — по 150, а за бронь в трехзвездочной гостинице — по сто евро. Выплаты увеличат на 10%, если гость выберет в качестве места размещения объект на острове Гоцо — в трех километрах к северу от Мальты. "Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", — пояснил министр.Агентство сообщило, что туристический сектор прямо и косвенно генерирует более четверти экономики островного государства, и из-за пандемии отрасль фактически замерла. Если в 2019 году страну посетили более 2,7 миллиона человек, то в прошлом году этот показатель упал более чем на 80%.
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новости - туризм, мальта

Европейская страна готова платить туристам по 200 евро

21:11 10.04.2021
 
© Depositphotos / liubovterletskaМдина, Мальта
Мдина, Мальта - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Depositphotos / liubovterletska
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Для того, чтобы оживить туристическую отрасль, власти Мальты намерены этим летом выплачивать до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три дня, сообщает Reuters.
Накануне министр туризма страны Клейтон Бартоло представил план, согласно которому большинство ограничений по коронавирусу на Мальте отменят к 1 июня, и туристы, которые забронируют отели на лето, получат выплаты.
Как предложил Бартоло, туристы, забронировавшие номер в пятизвездочном отеле получат по 200 евро (около 18 тысяч рублей. — Прим. ред.), в четырехзвездочном — по 150, а за бронь в трехзвездочной гостинице — по сто евро. Выплаты увеличат на 10%, если гость выберет в качестве места размещения объект на острове Гоцо — в трех километрах к северу от Мальты.
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"Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", — пояснил министр.
Агентство сообщило, что туристический сектор прямо и косвенно генерирует более четверти экономики островного государства, и из-за пандемии отрасль фактически замерла. Если в 2019 году страну посетили более 2,7 миллиона человек, то в прошлом году этот показатель упал более чем на 80%.
 
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