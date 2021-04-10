https://ria.ru/20210410/lekarstva-1727657609.html
Кабмин утвердил порядок закупки лекарств детям с редкими заболеваниями
Кабмин утвердил порядок закупки лекарств детям с редкими заболеваниями
Правительство утвердило порядок приобретения лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями, сообщает пресс-служба кабмина в субботу. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T09:10
2021-04-10T09:10
2021-04-10T09:10
фонд "круг добра"
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство утвердило порядок приобретения лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.Вопросы оказания помощи детям с тяжёлыми заболеваниями обсуждались 6 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Для помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда "Круг добра", в России будет действовать специальный информационный ресурс. Правила его ведения, а также порядок закупки лекарств и медицинских изделий для таких пациентов утвердило правительство", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, информационный ресурс, о котором идёт речь, войдёт в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В нём будут собраны заявки регионов на получение того или иного лекарства, заявления родителей, на основе которых были созданы такие заявки, размещён перечень заболеваний, с которыми работает фонд "Круг добра"."Правительство также утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями. Так, потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда "Круг добра" на основе заявок от регионов", - добавили в ведомстве.Отмечается, что закупать препараты будет Минздрав или подведомственные ему учреждения, а также сам фонд. Кроме того, фонд будет следить за поставками лекарств и при необходимости перераспределять их между медицинскими организациями.Также в постановлении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, уточняется, что, если ребёнок находится не на стационарном, а на амбулаторном лечении, родители могут получить для него лекарство непосредственно в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту."Круг добра" создан по инициативе президента РФ. Фонд финансируется за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Эти средства поступают в федеральный бюджет, а затем направляются фонду в форме субсидий. Всего в 2021 году на эти цели предусмотрено 60 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210408/fond-1727381328.html
https://ria.ru/20210319/lekarstva-1601977062.html
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фонд "круг добра", здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство утвердило порядок приобретения лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
Вопросы оказания помощи детям с тяжёлыми заболеваниями обсуждались 6 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Для помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда "Круг добра"
, в России
будет действовать специальный информационный ресурс. Правила его ведения, а также порядок закупки лекарств и медицинских изделий для таких пациентов утвердило правительство", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, информационный ресурс, о котором идёт речь, войдёт в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В нём будут собраны заявки регионов на получение того или иного лекарства, заявления родителей, на основе которых были созданы такие заявки, размещён перечень заболеваний, с которыми работает фонд "Круг добра".
"Правительство также утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями. Так, потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда "Круг добра" на основе заявок от регионов", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что закупать препараты будет Минздрав или подведомственные ему учреждения, а также сам фонд. Кроме того, фонд будет следить за поставками лекарств и при необходимости перераспределять их между медицинскими организациями.
Также в постановлении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным
, уточняется, что, если ребёнок находится не на стационарном, а на амбулаторном лечении, родители могут получить для него лекарство непосредственно в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту.
"Круг добра" создан по инициативе президента РФ. Фонд финансируется за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Эти средства поступают в федеральный бюджет, а затем направляются фонду в форме субсидий. Всего в 2021 году на эти цели предусмотрено 60 миллиардов рублей.