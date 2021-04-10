https://ria.ru/20210410/kurort-1727678439.html

В Краснодарском крае анонсировали начало курортного сезона

В Краснодарском крае анонсировали начало курортного сезона

Эффективность мер по борьбе с коронавирусом и стабильная эпидобстановка на Кубани позволяют открыть курортный сезон уже 1 мая, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T12:41

2021-04-10T12:41

2021-04-10T12:41

туризм

новости - туризм

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644517_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_7bec0201058581c04cc4e42eb6e85e49.jpg

КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Эффективность мер по борьбе с коронавирусом и стабильная эпидобстановка на Кубани позволяют открыть курортный сезон уже 1 мая, сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель."В регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек. Эффективность принимаемых антиковидных мер была доказана еще в зимнем сезоне, когда наш регион посетили 2 миллиона туристов со всей страны, и это не вызвало увеличения количества заболевших. Эти меры продолжают неукоснительно соблюдаться и сейчас, что позволяет нам строить планы на полномасштабный курортный сезон в этом году. В этом году он начнется уже 1 мая", - сообщил Руппель.Замглавы Кубани также отметил, что обычно майские праздники – это период пиковой нагрузки для курортной инфраструктуры, который является "генеральной репетицией" перед летним сезоном. Традиционно в этот период востребованы как морские, так и горно-предгорные курорты.

https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727592564.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, краснодарский край