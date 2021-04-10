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Туризм
https://ria.ru/20210410/kurort-1727678439.html
В Краснодарском крае анонсировали начало курортного сезона
В Краснодарском крае анонсировали начало курортного сезона
Эффективность мер по борьбе с коронавирусом и стабильная эпидобстановка на Кубани позволяют открыть курортный сезон уже 1 мая, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:41
2021-04-10T12:41
туризм
новости - туризм
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Эффективность мер по борьбе с коронавирусом и стабильная эпидобстановка на Кубани позволяют открыть курортный сезон уже 1 мая, сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель."В регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек. Эффективность принимаемых антиковидных мер была доказана еще в зимнем сезоне, когда наш регион посетили 2 миллиона туристов со всей страны, и это не вызвало увеличения количества заболевших. Эти меры продолжают неукоснительно соблюдаться и сейчас, что позволяет нам строить планы на полномасштабный курортный сезон в этом году. В этом году он начнется уже 1 мая", - сообщил Руппель.Замглавы Кубани также отметил, что обычно майские праздники – это период пиковой нагрузки для курортной инфраструктуры, который является "генеральной репетицией" перед летним сезоном. Традиционно в этот период востребованы как морские, так и горно-предгорные курорты.
https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727592564.html
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новости - туризм, краснодарский край

В Краснодарском крае анонсировали начало курортного сезона

12:41 10.04.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Эффективность мер по борьбе с коронавирусом и стабильная эпидобстановка на Кубани позволяют открыть курортный сезон уже 1 мая, сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
"В регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, число заболевших в сутки составляет немногим более 100 человек. Эффективность принимаемых антиковидных мер была доказана еще в зимнем сезоне, когда наш регион посетили 2 миллиона туристов со всей страны, и это не вызвало увеличения количества заболевших. Эти меры продолжают неукоснительно соблюдаться и сейчас, что позволяет нам строить планы на полномасштабный курортный сезон в этом году. В этом году он начнется уже 1 мая", - сообщил Руппель.
Замглавы Кубани также отметил, что обычно майские праздники – это период пиковой нагрузки для курортной инфраструктуры, который является "генеральной репетицией" перед летним сезоном. Традиционно в этот период востребованы как морские, так и горно-предгорные курорты.
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