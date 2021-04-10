https://ria.ru/20210410/kultura-1727672379.html

Правительство утвердило план реализации госпрограммы "Развитие культуры"

Правительство утвердило план реализации госпрограммы "Развитие культуры"

Правительство России утвердило план реализации государственной программы "Развитие культуры" на 2021–2023 годы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:37

2021-04-10T11:37

2021-04-10T11:37

культура

россия

национальная электронная библиотека

ленинградская область

псков

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило план реализации государственной программы "Развитие культуры" на 2021–2023 годы, сообщила пресс-служба кабмина."Реставрация музеев и объектов культурного наследия, оцифровка книжных памятников и открытие новых культурных центров в посёлках городского типа и малых городах страны – такие мероприятия содержит обновлённый план реализации государственной программы "Развитие культуры". Изменения в ней утвердило правительство", - говорится в сообщении.Отмечается, что план рассчитан на 2021–2023 годы и содержит более 100 контрольных событий. Среди ближайших из них – завершение реставрации музейного квартала в Пскове, Выборгского замка и парка Монрепо в Ленинградской области, открытие многофункционального музейного центра под Гатчиной. Также в план входит реконструкция театров и домов культуры, капитальный ремонт детских школ искусств, строительство новых концертных залов и центров культурного развития, в том числе в поселках и небольших городах."Большое внимание уделено развитию библиотечного дела. Так, не менее 10% изданных за год книг должно быть включено в Национальную электронную библиотеку (НЭБ). Кроме того, 40 тысяч единиц книжных памятников будет оцифровано и загружено в НЭБ до конца 2023 года. Доля публичных библиотек, подключённых к интернету, к 2023 году составит 83,5%, а сотни муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту. Регионы на эти цели получат субсидии от государства", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что в 2021 году на реализацию программы предусмотрено более 130 миллиардов рублей, в 2022 году – более 117 миллиардов рублей, а в 2023 году – более 116 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210407/stroitelstvo-1727238116.html

https://ria.ru/20191115/1560995839.html

россия

ленинградская область

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россия, национальная электронная библиотека, ленинградская область, псков