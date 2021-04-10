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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210410/kultura-1727672379.html
Правительство утвердило план реализации госпрограммы "Развитие культуры"
Правительство утвердило план реализации госпрограммы "Развитие культуры"
Правительство России утвердило план реализации государственной программы "Развитие культуры" на 2021–2023 годы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:37
2021-04-10T11:37
культура
россия
национальная электронная библиотека
ленинградская область
псков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило план реализации государственной программы "Развитие культуры" на 2021–2023 годы, сообщила пресс-служба кабмина."Реставрация музеев и объектов культурного наследия, оцифровка книжных памятников и открытие новых культурных центров в посёлках городского типа и малых городах страны – такие мероприятия содержит обновлённый план реализации государственной программы "Развитие культуры". Изменения в ней утвердило правительство", - говорится в сообщении.Отмечается, что план рассчитан на 2021–2023 годы и содержит более 100 контрольных событий. Среди ближайших из них – завершение реставрации музейного квартала в Пскове, Выборгского замка и парка Монрепо в Ленинградской области, открытие многофункционального музейного центра под Гатчиной. Также в план входит реконструкция театров и домов культуры, капитальный ремонт детских школ искусств, строительство новых концертных залов и центров культурного развития, в том числе в поселках и небольших городах."Большое внимание уделено развитию библиотечного дела. Так, не менее 10% изданных за год книг должно быть включено в Национальную электронную библиотеку (НЭБ). Кроме того, 40 тысяч единиц книжных памятников будет оцифровано и загружено в НЭБ до конца 2023 года. Доля публичных библиотек, подключённых к интернету, к 2023 году составит 83,5%, а сотни муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту. Регионы на эти цели получат субсидии от государства", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что в 2021 году на реализацию программы предусмотрено более 130 миллиардов рублей, в 2022 году – более 117 миллиардов рублей, а в 2023 году – более 116 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210407/stroitelstvo-1727238116.html
https://ria.ru/20191115/1560995839.html
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россия, национальная электронная библиотека, ленинградская область, псков

Правительство утвердило план реализации госпрограммы "Развитие культуры"

11:37 10.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание совета по борьбе с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание совета по борьбе с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило план реализации государственной программы "Развитие культуры" на 2021–2023 годы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Реставрация музеев и объектов культурного наследия, оцифровка книжных памятников и открытие новых культурных центров в посёлках городского типа и малых городах страны – такие мероприятия содержит обновлённый план реализации государственной программы "Развитие культуры". Изменения в ней утвердило правительство", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что план рассчитан на 2021–2023 годы и содержит более 100 контрольных событий. Среди ближайших из них – завершение реставрации музейного квартала в Пскове, Выборгского замка и парка Монрепо в Ленинградской области, открытие многофункционального музейного центра под Гатчиной. Также в план входит реконструкция театров и домов культуры, капитальный ремонт детских школ искусств, строительство новых концертных залов и центров культурного развития, в том числе в поселках и небольших городах.
"Большое внимание уделено развитию библиотечного дела. Так, не менее 10% изданных за год книг должно быть включено в Национальную электронную библиотеку (НЭБ). Кроме того, 40 тысяч единиц книжных памятников будет оцифровано и загружено в НЭБ до конца 2023 года. Доля публичных библиотек, подключённых к интернету, к 2023 году составит 83,5%, а сотни муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту. Регионы на эти цели получат субсидии от государства", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что в 2021 году на реализацию программы предусмотрено более 130 миллиардов рублей, в 2022 году – более 117 миллиардов рублей, а в 2023 году – более 116 миллиардов рублей.
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