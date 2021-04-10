https://ria.ru/20210410/kovcheg-1727682743.html

Россия отказалась от идеи отправить в космос "Ковчег" с животными

Россия отказалась от идеи отправить в космос "Ковчег" с животными

Биологический спутник "Бион-М" номер 2 не будут переделывать в космический аппарат "Ковчег" и отправлять на орбиту высотой 20 тысяч километров в связи с... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:17

2021-04-10T13:17

2021-04-10T13:17

наука

бион-м

ркц "прогресс"

космос - риа наука

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БАЙКОНУР (Казахстан), 10 апр - РИА Новости. Биологический спутник "Бион-М" номер 2 не будут переделывать в космический аппарат "Ковчег" и отправлять на орбиту высотой 20 тысяч километров в связи с техническими трудностями, рассказал журналистам глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов."Поэтому сроки запуска ("Биона-М" номер 2 в 2023 году - ред.) сохраняются старые, и он полетит на прежнюю орбиту", - добавил он.По его словам, сроки запуска следующего "Биона", который в рамках проекта "Ковчег" полетит на высоту 20 тысяч километров, будут прописаны в космической программе, рассчитанной на срок после 2025 года.В феврале источник РИА Новости сообщал, что "Роскосмос" предложил Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях. Соответствующее обсуждение предложения прошло в Москве 2 февраля. Решение должно было быть принято в течение месяца.Речь шла о ранее анонсированном главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным проекте "Ковчег", в рамках которого космический аппарат в 2024 году предлагалось запустить на орбиту высотой 20 тысяч км над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии.В связи с тем, что проект отсутствует в Федеральной космической программе, предлагалось изменить научные задачи запланированной ранее на 2023 год миссии "Бион-М" номер 2. В рамках этой миссии животных (мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы) планируется отправить на месяц на высоту около 800 км над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс планеты. В свою очередь, на высотах выше 17 тысяч км, куда предлагается отправить "Ковчег", располагается внешний радиационный пояс. В поясах скапливаются захваченные летящие из космоса и от Солнца тяжелые заряженные частицы, способные "сломать" ДНК и микроэлектронику. Таким образом, внешний и внутренний радиационные пояса, входящие в магнитосферу Земли, защищают живые организмы от космической радиации.В настоящее время нет экспериментально подтвержденных данных о том, как живые существа перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов Земли. Самый длительный полет человека за пределы Земли, отсчитывая от старта до посадки, осуществил экипаж американского корабля "Аполлон-17". Астронавты провели в космическом полете и на Луне суммарно 12 с половиной суток. Советский "Зонд-5" с черепахами на борту, которые стали первыми живыми существами, облетевшими Луну, провел в полете 6,5 суток. Полеты "Зонда-6" и 7 продолжались до 7 дней.

https://ria.ru/20210410/produktsiya-1727682319.html

https://ria.ru/20210409/mars-1727626943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бион-м, ркц "прогресс", космос - риа наука