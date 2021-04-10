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Наука
https://ria.ru/20210410/kosmos-1727657294.html
Эксперт объяснил, откуда на МКС энергия и какого прибора в космосе нет
Эксперт объяснил, откуда на МКС энергия и какого прибора в космосе нет
Международная космическая станция получает электричество от Солнца, при этом половину времени на орбите МКС находится в тени Земли, пока эту проблему решают... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T09:07
2021-04-10T09:07
наука
россия
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Международная космическая станция получает электричество от Солнца, при этом половину времени на орбите МКС находится в тени Земли, пока эту проблему решают аккумуляторы, но ученые изучают возможность генерации энергии из отраженного от Земли солнечного света, рассказал РИА Новости глава рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы Сергей Жуков в преддверии 60-летия первого полета человека в космос."Всю свою энергию станция получает от Солнца. Эта энергия собирается солнечными панелями, которые через фотоэффект дают электричество. Электроэнергия на станции направляется в системы терморегуляции, насосы, системы обработки воздуха, оборудование для связи", - пояснил Жуков.Станция совершает один оборот вокруг Земли за 90 минут, примерно половину этого времени находясь в тени Земли, где солнечные батареи не работают. В этом случае электроснабжение станции происходит от никель-водородных аккумуляторных батарей. Они заранее заряжаются, когда МКС находится под солнечным светом. По словам Жукова, срок службы таких аккумуляторов составляет примерно 6-8 лет.Основные модули МКС принадлежат России и США. По словам Жукова, в российском сегменте электроэнергия может вырабатываться солнечными батареями модулей "Заря" и "Звезда", а также может передаваться от американского через преобразователь напряжения.Эксперт добавил, что для перспективных модулей российского сегмента МКС изучается вопрос возможности генерации электроэнергии под воздействием отраженного от Земли солнечного излучения.Космонавты на МКС могут пользоваться почти всеми привычными землянам приборами без ограничений.На станции есть доступ в интернет, космонавты также могут читать книги, слушать музыку или смотреть фильмы, размещенные на серверах на борту МКС. На станции также используют фото- и видеокамеры, планшеты, ноутбуки. Кроме того, на МКС есть специально оборудованные беговые дорожки, велотренажер, а также силовой тренажер, использующий разряжение в вакуумных цилиндрах для передачи усилия на гриф.У космонавтов нет только стиральной машины – на МКС нельзя стирать из-за ограниченного объема воды, грязные вещи складывают в специальные контейнеры и помещают в грузовой корабль.Иногда возникают ситуации, когда станция на некоторое время может остаться без энергии. Так, в 2020 году произошел отказ в системе электропитания из-за отключения блока разрядки-зарядки аккумуляторной батареи."Космонавтам пришлось отключить датчики дыма и компьютеры, не работала высокоскоростная связь с Землей", - отметил Жуков.
https://ria.ru/20210409/korabl-1727540715.html
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россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Эксперт объяснил, откуда на МКС энергия и какого прибора в космосе нет

09:07 10.04.2021
 
© NASA / Human SpaceflightПриборы ASIM, закрепленные на внешней подвеске модуля МКС "Коламбус"
Приборы ASIM, закрепленные на внешней подвеске модуля МКС Коламбус - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© NASA / Human Spaceflight
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Международная космическая станция получает электричество от Солнца, при этом половину времени на орбите МКС находится в тени Земли, пока эту проблему решают аккумуляторы, но ученые изучают возможность генерации энергии из отраженного от Земли солнечного света, рассказал РИА Новости глава рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы Сергей Жуков в преддверии 60-летия первого полета человека в космос.
"Всю свою энергию станция получает от Солнца. Эта энергия собирается солнечными панелями, которые через фотоэффект дают электричество. Электроэнергия на станции направляется в системы терморегуляции, насосы, системы обработки воздуха, оборудование для связи", - пояснил Жуков.
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Станция совершает один оборот вокруг Земли за 90 минут, примерно половину этого времени находясь в тени Земли, где солнечные батареи не работают. В этом случае электроснабжение станции происходит от никель-водородных аккумуляторных батарей. Они заранее заряжаются, когда МКС находится под солнечным светом. По словам Жукова, срок службы таких аккумуляторов составляет примерно 6-8 лет.
"МКС постоянно движется по орбите. Солнечные батареи должны отслеживать солнце и менять положение - то есть находиться всегда под углом в 90 градусов к солнечным лучам. Меняет ориентацию солнечных батарей специальная система, которая получает информацию о расчетном положении Солнца от системы управления движением станции", - отметил эксперт.
Лидер рабочей группы Аэронет Национальной технологической инициативы Сергей Жуков
Сергей Жуков
Глава рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы
Основные модули МКС принадлежат России и США. По словам Жукова, в российском сегменте электроэнергия может вырабатываться солнечными батареями модулей "Заря" и "Звезда", а также может передаваться от американского через преобразователь напряжения.
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Космонавты на МКС могут пользоваться почти всеми привычными землянам приборами без ограничений.
"Для бритья есть бритвы на батарейках или одноразовые станки. Для стрижки - машинка на батарейках, соединенная шлангом с пылесосом, подключаемым к бортовой электросети", - привел пример эксперт.
На станции есть доступ в интернет, космонавты также могут читать книги, слушать музыку или смотреть фильмы, размещенные на серверах на борту МКС. На станции также используют фото- и видеокамеры, планшеты, ноутбуки. Кроме того, на МКС есть специально оборудованные беговые дорожки, велотренажер, а также силовой тренажер, использующий разряжение в вакуумных цилиндрах для передачи усилия на гриф.
У космонавтов нет только стиральной машины – на МКС нельзя стирать из-за ограниченного объема воды, грязные вещи складывают в специальные контейнеры и помещают в грузовой корабль.
Иногда возникают ситуации, когда станция на некоторое время может остаться без энергии. Так, в 2020 году произошел отказ в системе электропитания из-за отключения блока разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.
"Космонавтам пришлось отключить датчики дыма и компьютеры, не работала высокоскоростная связь с Землей", - отметил Жуков.
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