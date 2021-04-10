Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:54 10.04.2021 (обновлено: 02:02 10.04.2021)
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Минобороны России открыло на своем сайте специальный раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, там представлены архивные документы, связанные с подготовкой к полетам на орбиту и данные о деятельности первых космонавтов СССР до вступления в отряд.
"Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению… В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов", - говорится в сообщении военного ведомства.
© Фото : Минобороны РФЗачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
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Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФЗачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
2 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФЗачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
3 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФЗачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
4 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФЗачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
5 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФЗачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
6 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФЗачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
7 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФЗачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
8 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
1 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
2 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
3 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
4 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
5 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
6 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
7 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
8 из 8
Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
© Фото : Минобороны РФ
Отмечается, что документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Помимо информации о космонавтах там представлены данные о наставниках первого отряда – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае.
"Посетители сайта смогут окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания. Среди впервые представленных документов – удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, провожаний и теплых встреч", - подчеркивают в Минобороны.
В военном ведомстве утверждают, что посетители нового раздела смогут проследить историю первого отряда космонавтов по записям в их послужных списках и указам о присвоении званий, в том числе и внеочередных. Согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища лётчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был "смел, инициативен, настойчив".
Также в разделе представлено авторское свидетельство Алексея Леонова на изобретение "тренажёра ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта".