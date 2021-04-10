https://ria.ru/20210410/kosmonavty-1727645098.html

Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов

Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов

Минобороны России открыло на своем сайте специальный раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, там представлены архивные документы,... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T01:54

2021-04-10T01:54

2021-04-10T02:02

россия

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

общество

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Минобороны России открыло на своем сайте специальный раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, там представлены архивные документы, связанные с подготовкой к полетам на орбиту и данные о деятельности первых космонавтов СССР до вступления в отряд.Отмечается, что документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Помимо информации о космонавтах там представлены данные о наставниках первого отряда – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае.В военном ведомстве утверждают, что посетители нового раздела смогут проследить историю первого отряда космонавтов по записям в их послужных списках и указам о присвоении званий, в том числе и внеочередных. Согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища лётчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был "смел, инициативен, настойчив".Также в разделе представлено авторское свидетельство Алексея Леонова на изобретение "тренажёра ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта".

https://ria.ru/20210409/korabl-1727540715.html

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россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), общество