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В Москве выявили 2006 новых случая COVID-19
В Москве выявили 2006 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2006, Санкт-Петербурге - 699, Подмосковье - 587, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:03
2021-04-10T11:03
2021-04-10T11:03
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2006, Санкт-Петербурге - 699, Подмосковье - 587, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2006, 2. Санкт-Петербург - 699, 3. Московская область - 587", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Еврейской автономной области и Туве - по 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество