https://ria.ru/20210410/koronavirus-1727668946.html

В Москве выявили 2006 новых случая COVID-19

В Москве выявили 2006 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2006, Санкт-Петербурге - 699, Подмосковье - 587, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:03

2021-04-10T11:03

2021-04-10T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2006, Санкт-Петербурге - 699, Подмосковье - 587, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2006, 2. Санкт-Петербург - 699, 3. Московская область - 587", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Еврейской автономной области и Туве - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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