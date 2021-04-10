https://ria.ru/20210410/koronavirus-1727668827.html

В России выявили 8704 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 8704 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8704 новых случая COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:03

2021-04-10T11:03

2021-04-10T12:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8704 новых случая COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9150 случаях. Это соответствует уровню сентября, темп прироста составляет около 0,2 процента. При этом за сутки выздоровели 9579 человек, скончались 402 пациента.Заболевших зарегистрировали в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (2006, накануне было 2421), Санкт-Петербурге (699) и Московской области (587).Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 632 688 человек. Выздоровели 4 258 279 россиян, 102 649 больных умерли.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 133,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 134,7 миллиона. Более 2,9 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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