https://ria.ru/20210410/koronavirus-1727668827.html
В России выявили 8704 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 8704 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8704 новых случая COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:03
2021-04-10T11:03
2021-04-10T12:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8704 новых случая COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9150 случаях. Это соответствует уровню сентября, темп прироста составляет около 0,2 процента. При этом за сутки выздоровели 9579 человек, скончались 402 пациента.Заболевших зарегистрировали в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (2006, накануне было 2421), Санкт-Петербурге (699) и Московской области (587).Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 632 688 человек. Выздоровели 4 258 279 россиян, 102 649 больных умерли.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 133,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 134,7 миллиона. Более 2,9 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия