https://ria.ru/20210410/koronavirus-1727650302.html

Эпидемиолог рассказала, когда в России снизится заболеваемость COVID-19

Эпидемиолог рассказала, когда в России снизится заболеваемость COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится к концу... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T06:42

2021-04-10T06:42

2021-04-10T09:33

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится к концу весны, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она уточнила, что колебания ежесуточного числа заболевших возможны в ту и другую сторону.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила роста этого показателя к осени, призвав не откладывать вакцинацию от коронавируса. При этом она выразила уверенность, что третьей волны пандемии не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики.По данным оперштаба на 9 апреля, за сутки в России выявили 9150 новых случаев COVID-19, что почти на 500 больше, чем днем ранее. Выздоровели за этот период 9662 человека, скончались 402 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 132,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 134 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/koronavirus-1727630670.html

https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727534087.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество