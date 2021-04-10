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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210410/koronavirus-1727650302.html
Эпидемиолог рассказала, когда в России снизится заболеваемость COVID-19
Эпидемиолог рассказала, когда в России снизится заболеваемость COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится к концу... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T06:42
2021-04-10T09:33
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится к концу весны, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она уточнила, что колебания ежесуточного числа заболевших возможны в ту и другую сторону.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила роста этого показателя к осени, призвав не откладывать вакцинацию от коронавируса. При этом она выразила уверенность, что третьей волны пандемии не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики.По данным оперштаба на 9 апреля, за сутки в России выявили 9150 новых случаев COVID-19, что почти на 500 больше, чем днем ранее. Выздоровели за этот период 9662 человека, скончались 402 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 132,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 134 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/koronavirus-1727630670.html
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог рассказала, когда в России снизится заболеваемость COVID-19

06:42 10.04.2021 (обновлено: 09:33 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится к концу весны, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она уточнила, что колебания ежесуточного числа заболевших возможны в ту и другую сторону.

"Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих", - подчеркнула эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила роста этого показателя к осени, призвав не откладывать вакцинацию от коронавируса. При этом она выразила уверенность, что третьей волны пандемии не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики.
По данным оперштаба на 9 апреля, за сутки в России выявили 9150 новых случаев COVID-19, что почти на 500 больше, чем днем ранее. Выздоровели за этот период 9662 человека, скончались 402 пациента.
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 132,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 134 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
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Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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