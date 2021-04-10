https://ria.ru/20210410/kiev-1727681282.html

В Киеве задержали мужчину, который запугивал прохожих змеями

В Киеве задержали мужчину, который запугивал прохожих змеями

Нетрезвого мужчину, который гулял по улице с двумя змеями на шее и запугивал прохожих, задержали в Киеве, сообщает пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:00

2021-04-10T13:00

2021-04-10T13:00

киев

украина

происшествия

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КИЕВ, 10 апр - РИА Новости. Нетрезвого мужчину, который гулял по улице с двумя змеями на шее и запугивал прохожих, задержали в Киеве, сообщает пресс-служба МВД страны."Вызовы, поступающие в патрульную полицию Украины, очень разные. Настолько разные, что порой даже не ожидаешь таких ситуаций. Вот как эта - вчера (в пятницу - ред.) столичные патрульные искали приют для двух змей, с которыми нетрезвый и агрессивный мужчина разгуливал по городу, чем не на шутку напугал прохожих. Заметили мужчину с пресмыкающимися на шее на улице Клавдиевской. Он цеплялся к людям и они вызвали полицию", - сообщила пресс-служба в Facebook.В министерстве отметили, что низкая температура воздуха могла негативно повлиять на здоровье змей, они вели себя беспокойно, "что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля"."Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи - также не сказал, потому патрульные мужчину задержали и доставили в райотдел", - уточнили в полиции.Змей передали организации, которая занимается правами животных, чтобы они их осмотрели и помогли найти им временный, оборудованный всем необходимым приют.Сейчас пресмыкающиеся находятся в надежном месте и чувствуют себя хорошо. На нарушителя же инспекторы составили протоколы по статьям о жестоком обращении с животными и появлении в общественных местах в нетрезвом виде КоАП.

https://ria.ru/20210329/zmei-1603326629.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, происшествия