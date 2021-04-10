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В Саудовской Аравии казнили трех военных, обвиненных в измене родине
В Саудовской Аравии казнили трех военных, обвиненных в измене родине
Военный трибунал Саудовской Аравии вынес смертный приговор троим военнослужащим, обвиненным в измене родине, сообщает саудовское государственное агентство SPA. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:42
2021-04-10T12:42
2021-04-10T12:42
саудовская аравия
казнь
в мире
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БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Военный трибунал Саудовской Аравии вынес смертный приговор троим военнослужащим, обвиненным в измене родине, сообщает саудовское государственное агентство SPA."Согласно закону, запрещающему любое сотрудничество с врагом,... трое военнослужащих при министерстве обороны признаны виновными в великой измене из-за связей с врагом против интересов королевства... После доказательства их вины им вынесен приговор - смертная казнь. Приговор приведен в исполнение", - сообщает агентство.
https://ria.ru/20210208/an_nimr-1596490095.html
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саудовская аравия, казнь, в мире