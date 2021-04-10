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В Саудовской Аравии казнили трех военных, обвиненных в измене родине
В Саудовской Аравии казнили трех военных, обвиненных в измене родине
Военный трибунал Саудовской Аравии вынес смертный приговор троим военнослужащим, обвиненным в измене родине, сообщает саудовское государственное агентство SPA. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:42
2021-04-10T12:42
саудовская аравия
казнь
в мире
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БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Военный трибунал Саудовской Аравии вынес смертный приговор троим военнослужащим, обвиненным в измене родине, сообщает саудовское государственное агентство SPA."Согласно закону, запрещающему любое сотрудничество с врагом,... трое военнослужащих при министерстве обороны признаны виновными в великой измене из-за связей с врагом против интересов королевства... После доказательства их вины им вынесен приговор - смертная казнь. Приговор приведен в исполнение", - сообщает агентство.
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саудовская аравия, казнь, в мире

В Саудовской Аравии казнили трех военных, обвиненных в измене родине

12:42 10.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
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БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Военный трибунал Саудовской Аравии вынес смертный приговор троим военнослужащим, обвиненным в измене родине, сообщает саудовское государственное агентство SPA.
"Согласно закону, запрещающему любое сотрудничество с врагом,... трое военнослужащих при министерстве обороны признаны виновными в великой измене из-за связей с врагом против интересов королевства... После доказательства их вины им вынесен приговор - смертная казнь. Приговор приведен в исполнение", - сообщает агентство.
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