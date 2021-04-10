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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210410/intervyu-1727698272.html
РПЦ осудила интервью Собчак со "скопинским маньяком"
РПЦ осудила интервью Собчак со "скопинским маньяком"
В Московской патриархии осудили интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова Ксении Собчак, отметив, что "ничему хорошему" он зрителей научить не может. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:38
2021-04-10T15:42
религия и мировоззрение
виктор мохов
митрополит волоколамский иларион
московская патриархия
ксения собчак
медиа - общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Московской патриархии осудили интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова Ксении Собчак, отметив, что "ничему хорошему" он зрителей научить не может.Он добавил, что за Моховым должен быть постоянный круглосуточный присмотр правоохранительных органов, чтобы не допустить ничего подобного тому, что он совершил в прошлом.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно постановлению ФСИН, на следующий день должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5-го числа. Вскоре после освобождения он дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс в обществе и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы. Из-за некоторых реплик преступника в интервью СК РФ начал доследственную проверку.В свою очередь Скопинский районный суд Рязанской области установил в отношении Мохова административный надзор на шесть лет. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД. Вскоре после его освобождения полиция составила протокол, что вопреки запрету Мохов посетил массовое мероприятие, а именно принял участие в записи видеоролика. Суд 1 апреля оштрафовал его на 1200 рублей. Также отдел полиции попросил Скопинский районный суд дополнить ранее установленные административные ограничения в отношении Мохова. Первое заседание назначили на 6 апреля, оно прошло в закрытом режиме. Мохов на него не явился. Рассмотрение дела отложили на 15 апреля. Сам Мохов сообщил РИА Новости, что новые ограничения связаны с запретом на общение со СМИ.
https://ria.ru/20210325/intervyu-1602798163.html
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"Он себя не чувствует виноватым": "скопинский маньяк" выходит на свободу
Житель Рязанской области Виктор Мохов почти 4 года держал девушек в подвале. Одной из них было 14, а другой – 17 лет. Он насиловал их, бил, морил голодом и травил газом. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей и подкидывал чужим людям. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В марте 2021 года срок заключения 70-летнего Виктора Мохова подошел к концу.
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виктор мохов, митрополит волоколамский иларион, московская патриархия, ксения собчак, медиа - общество

РПЦ осудила интервью Собчак со "скопинским маньяком"

15:38 10.04.2021 (обновлено: 15:42 10.04.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Московской патриархии осудили интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова Ксении Собчак, отметив, что "ничему хорошему" он зрителей научить не может.
"Я считаю, что такого человека не следует показывать публике, у него не следует брать интервью, потому что ничему хорошему такой человек научить не может", - заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что за Моховым должен быть постоянный круглосуточный присмотр правоохранительных органов, чтобы не допустить ничего подобного тому, что он совершил в прошлом.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 13:51
Собчак и маньяк — ах, какая пара!
Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно постановлению ФСИН, на следующий день должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5-го числа. Вскоре после освобождения он дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс в обществе и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы. Из-за некоторых реплик преступника в интервью СК РФ начал доследственную проверку.
В свою очередь Скопинский районный суд Рязанской области установил в отношении Мохова административный надзор на шесть лет. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД. Вскоре после его освобождения полиция составила протокол, что вопреки запрету Мохов посетил массовое мероприятие, а именно принял участие в записи видеоролика. Суд 1 апреля оштрафовал его на 1200 рублей. Также отдел полиции попросил Скопинский районный суд дополнить ранее установленные административные ограничения в отношении Мохова. Первое заседание назначили на 6 апреля, оно прошло в закрытом режиме. Мохов на него не явился. Рассмотрение дела отложили на 15 апреля. Сам Мохов сообщил РИА Новости, что новые ограничения связаны с запретом на общение со СМИ.
 
Религия и мировоззрениеВиктор МоховМитрополит Волоколамский ИларионМосковская ПатриархияКсения СобчакМедиа - Общество
 
 
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