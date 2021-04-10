https://ria.ru/20210410/granata-1727695735.html
В центре Киева задержали двух мужчин с боевыми гранатами
В центре Киева задержали двух мужчин с боевыми гранатами
Сотрудники Национальной гвардии и Нацполиции задержали в центре Киева у станции метро "Майдан независимости" нетрезвых мужчин, у одно из них нашли боевые... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:15
2021-04-10T15:15
2021-04-10T15:15
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КИЕВ, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники Национальной гвардии и Нацполиции задержали в центре Киева у станции метро "Майдан независимости" нетрезвых мужчин, у одно из них нашли боевые гранаты Ф1 и РГД-5, сообщила пресс-служба Нацгвардии."Гвардейцы с сотрудником Нацполиции, что несли службу у входа станции "Майдан Независимости" киевского метрополитена, заметили подозрительных мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения, и остановили их для поверхностной проверки. Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожих на гранаты", - говорится в сообщении.На место происшествия гвардейцы вызвали полицию и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов. Взрывотехники идентифицировали боевые гранаты Ф1 и РГД-5."По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы", - отметили в Нацгвардии.
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киев, украина, в мире
КИЕВ, 10 апр - РИА Новости.
Сотрудники Национальной гвардии и Нацполиции задержали в центре Киева
у станции метро "Майдан независимости" нетрезвых мужчин, у одно из них нашли боевые гранаты Ф1 и РГД-5, сообщила пресс-служба Нацгвардии.
"Гвардейцы с сотрудником Нацполиции, что несли службу у входа станции "Майдан Независимости" киевского метрополитена, заметили подозрительных мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения, и остановили их для поверхностной проверки. Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожих на гранаты", - говорится в сообщении.
На место происшествия гвардейцы вызвали полицию и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов. Взрывотехники идентифицировали боевые гранаты Ф1 и РГД-5.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины
(незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы", - отметили в Нацгвардии.