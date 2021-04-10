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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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В Москве госпитализировали 978 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 978 человек с COVID-19 за сутки
За сутки в Москве госпитализировано 978 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:17
2021-04-10T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 978 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1 646 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 958 783. В Москве выявлено 2006 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 978 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 53 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве госпитализировали 978 человек с COVID-19 за сутки

11:17 10.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве
Медик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 978 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 1 646 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 958 783. В Москве выявлено 2006 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 978 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 53 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Мифы о коронавирусе и вакцинации - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Не опаснее гриппа? Развеиваем мифы и слухи о коронавирусе и вакцинах
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
 
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