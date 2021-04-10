https://ria.ru/20210410/gospitalizatsiya-1727670025.html

В Москве госпитализировали 978 человек с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 978 человек с COVID-19 за сутки

За сутки в Москве госпитализировано 978 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:17

2021-04-10T11:17

2021-04-10T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 978 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1 646 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 958 783. В Москве выявлено 2006 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 978 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 53 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727569411.html

москва

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2021

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