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В Москве госпитализировали 978 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 978 человек с COVID-19 за сутки
За сутки в Москве госпитализировано 978 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:17
2021-04-10T11:17
2021-04-10T11:17
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 978 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1 646 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 958 783. В Москве выявлено 2006 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 978 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 53 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727569411.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва