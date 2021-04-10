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Генерал ВСУ назвал "критически важные" для России украинские города
Генерал ВСУ назвал "критически важные" для России украинские города
Генерал ВСУ Сергей Кривонос перечислил "критически важные" для России города Украины. Об этом он рассказал "24 Каналу". РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:17
2021-04-10T15:17
россия
вооруженные силы украины
госдума рф
дмитрий песков
одесса
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генерал ВСУ Сергей Кривонос перечислил "критически важные" для России города Украины. Об этом он рассказал "24 Каналу".По его мнению, в случае конфликта между Москвой и Киевом Россию будут интересовать такие города, как Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков.По словам Кривоноса, эти города имеют значение для России, поскольку в них развита структура аэродромов для высадки самолетов и вертолетов.По другому сценарию, который озвучил генерал, Россия "отвлечет силы Украины на Донбассе", чтобы затем "нанести удар" по оголенным участкам фронта — в Харьковской, Черниговской и Сумской областях."Вариантов много, мы не сможем одной ладонью накрыть ту великую страну, которую нам надо защищать. Надо быть готовыми к любым действиям и не паниковать", — подытожил он.В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он уточнил, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира. В Госдуме, в свою очередь, назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении украинских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.
https://ria.ru/20210409/dezertiry-1727600384.html
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россия, вооруженные силы украины, госдума рф, дмитрий песков, одесса, украина

Генерал ВСУ назвал "критически важные" для России украинские города

15:17 10.04.2021
 
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генерал ВСУ Сергей Кривонос перечислил "критически важные" для России города Украины. Об этом он рассказал "24 Каналу".
По его мнению, в случае конфликта между Москвой и Киевом Россию будут интересовать такие города, как Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков.
"Они будут пытаться расшатать ситуацию внутри страны", — уверен военный.
По словам Кривоноса, эти города имеют значение для России, поскольку в них развита структура аэродромов для высадки самолетов и вертолетов.
По другому сценарию, который озвучил генерал, Россия "отвлечет силы Украины на Донбассе", чтобы затем "нанести удар" по оголенным участкам фронта — в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
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"Вариантов много, мы не сможем одной ладонью накрыть ту великую страну, которую нам надо защищать. Надо быть готовыми к любым действиям и не паниковать", — подытожил он.
В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он уточнил, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира. В Госдуме, в свою очередь, назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении украинских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.
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РоссияВооруженные силы УкраиныГосдума РФДмитрий ПесковОдессаУкраина
 
 
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