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Фрегат Северного флота отработает поиск подлодок в Норвежском море
Фрегат Северного флота отработает поиск подлодок в Норвежском море
Фрегат Северного флота РФ "Адмирал Касатонов" отработает поиск подводных лодок в Норвежском море, сообщила пресс-служба флота. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:10
2021-04-10T15:10
россия
норвежское море
адмирал флота касатонов (фрегат)
средиземное море
северный флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Фрегат Северного флота РФ "Адмирал Касатонов" отработает поиск подводных лодок в Норвежском море, сообщила пресс-служба флота.​"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Касатонов" вошёл в Норвежское море. В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Адмирал Касатонов" возвращается в Североморск из первого дальнего похода в Средиземное море, начавшегося 30 декабря."Экипажу предстоит ещё отработать ряд задач боевой подготовки в Баренцевом море, после чего корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210401/fregat-1603806450.html
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россия, норвежское море, адмирал флота касатонов (фрегат), средиземное море, северный флот вмф россии, безопасность

Фрегат Северного флота отработает поиск подлодок в Норвежском море

15:10 10.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПусковые шахты ракет "Калибр" на борту фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в порту Североморска
Пусковые шахты ракет Калибр на борту фрегата проекта 22350 Адмирал флота Касатонов в порту Североморска - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Фрегат Северного флота РФ "Адмирал Касатонов" отработает поиск подводных лодок в Норвежском море, сообщила пресс-служба флота.
​"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Касатонов" вошёл в Норвежское море. В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "Адмирал Касатонов" возвращается в Североморск из первого дальнего похода в Средиземное море, начавшегося 30 декабря.
"Экипажу предстоит ещё отработать ряд задач боевой подготовки в Баренцевом море, после чего корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск", - говорится в сообщении.
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РоссияНорвежское мореАдмирал флота Касатонов (фрегат)Средиземное мореСеверный флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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