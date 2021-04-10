https://ria.ru/20210410/fregat-1727695259.html

Фрегат Северного флота отработает поиск подлодок в Норвежском море

Фрегат Северного флота отработает поиск подлодок в Норвежском море

Фрегат Северного флота РФ "Адмирал Касатонов" отработает поиск подводных лодок в Норвежском море, сообщила пресс-служба флота. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T15:10

2021-04-10T15:10

2021-04-10T15:10

россия

норвежское море

адмирал флота касатонов (фрегат)

средиземное море

северный флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Фрегат Северного флота РФ "Адмирал Касатонов" отработает поиск подводных лодок в Норвежском море, сообщила пресс-служба флота.​"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Касатонов" вошёл в Норвежское море. В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Адмирал Касатонов" возвращается в Североморск из первого дальнего похода в Средиземное море, начавшегося 30 декабря."Экипажу предстоит ещё отработать ряд задач боевой подготовки в Баренцевом море, после чего корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210401/fregat-1603806450.html

https://ria.ru/20210330/fregat-1603437076.html

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норвежское море

средиземное море

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2021

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россия, норвежское море, адмирал флота касатонов (фрегат), средиземное море, северный флот вмф россии, безопасность