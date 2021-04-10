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Фрегат Северного флота отработает поиск подлодок в Норвежском море
Фрегат Северного флота отработает поиск подлодок в Норвежском море
Фрегат Северного флота РФ "Адмирал Касатонов" отработает поиск подводных лодок в Норвежском море, сообщила пресс-служба флота. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:10
2021-04-10T15:10
2021-04-10T15:10
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норвежское море
адмирал флота касатонов (фрегат)
средиземное море
северный флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Фрегат Северного флота РФ "Адмирал Касатонов" отработает поиск подводных лодок в Норвежском море, сообщила пресс-служба флота."Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Касатонов" вошёл в Норвежское море. В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Адмирал Касатонов" возвращается в Североморск из первого дальнего похода в Средиземное море, начавшегося 30 декабря."Экипажу предстоит ещё отработать ряд задач боевой подготовки в Баренцевом море, после чего корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210401/fregat-1603806450.html
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россия, норвежское море, адмирал флота касатонов (фрегат), средиземное море, северный флот вмф россии, безопасность