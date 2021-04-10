https://ria.ru/20210410/flot-1727627454.html

Ракеты под контролем: как в СССР появилась космическая флотилия

Ракеты под контролем: как в СССР появилась космическая флотилия

Покорение околоземной орбиты – это, конечно, не только полеты космических ракет, но и огромная работа на Земле. Все мы знаем о космодромах, многочисленных НИИ и РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:00

2021-04-10T10:00

2021-04-10T10:10

морская держава

морская держава

музей мирового океана

северная верфь

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Покорение околоземной орбиты – это, конечно, не только полеты космических ракет, но и огромная работа на Земле. Все мы знаем о космодромах, многочисленных НИИ и центре управления полетами. Но полеты ракет контролировались не только с суши, но и с воды, так как часть их маршрута пролегала над Мировым океаном. О том, как в СССР появилась космическая флотилия, четыре плавучих измерительных пункта, РИА Новости рассказали на судостроительном заводе "Северная верфь" и в Музее Мирового океана.По заказу Министерства обороны СССР и Академии наук СССР в 1976–1978 годах на заводе им. А.А.Жданова четыре лесовоза проекта 596 переоборудовали в суда плавучего радиотелеметрического комплекса по проекту ЦКБ "Балтсудопроект".Эти лесовозы предназначались в основном для перевозки леса и других грузов. Их выбрали из-за конструкции, которая подходила для модернизации. Стать космическим флотом было суждено четырем лесовозам.Лесовоз "Вытегралес" был переоборудован в научно-исследовательское судно "Космонавт Павел Беляев", "Енисейлес" – в судно "Космонавт Владислав Волков", "Назар Губин" – в судно "Космонавт Георгий Добровольский", "Семен Косинов" – в судно "Космонавт Виктор Пацаев". Так, на заводе им. А.А.Жданова (сейчас СЗ "Северная верфь) была создана так называемая космическая флотилия.По последнему слову наукиСуда были оснащены новейшими по тому времени средствами радиотелеметрии, информационно-вычислительной техники и машинной обработки данных, более совершенными средствами местоопределения и связи.Космическая флотилия, находясь в любой точке океана, могла сопровождать полеты космических аппаратов и решать четыре главные задачи:• поддержание речевой и телевизионной связи экипажа космического аппарата с центром управления полетом;• телеметрические измерения – прием и обработка данных о состоянии бортовых систем космических аппаратов, о режимах их работы, о состоянии электропитания, о состоянии здоровья космонавтов и т.п.;• траекторные измерения – вычисление параметров орбиты космического аппарата;• управление космическими аппаратами.Суда космической флотилии ходили под вымпелом Академии наук, но фактически входили в состав командно-измерительного комплекса, подчиненного Главному управлению космических средств Министерства обороны СССР.На каждом из этих судов работали экипаж и экспедиция. Экипажи набирались из наиболее опытных моряков Черноморского и Балтийского пароходств. В состав экспедиции входили офицеры и гражданские инженеры и техники, служащие Советской армии, в большинстве – с опытом работы на научно-измерительных пунктах, с высшим и средним специальным образованием в области радиотехники и электроники.Не только космические, но и морские корабли – визит космонавтовРабота по созданию космической флотилии не осталась без внимания самых заинтересованных лиц, то есть космонавтов. Во время переоборудования судов они приезжали на завод, встречались и общались с заводчанами, принимали участие в партийных собраниях трудовых коллективов, выступали на хозяйственных активах завода.Летчики-космонавты СССР Герман Титов и Евгений Хрунов присутствовали на подъеме вымпела Академии наук СССР на научно-исследовательском судне "Космонавт Георгий Добровольский".Лётчик-космонавт Герман Титов в конце 1976 года был назначен председателем Государственной комиссии по приемке четырех НИСов и, конечно, был частым гостем на заводе.О своем полете и выходе в открытый космос заводчанам рассказал летчик-космонавт Алексей Леонов. На церемонии передачи судов благодаря Леонову присутствовали родные и близкие космонавтов Волкова и Добровольского.Верой и правдойСуда комической флотилии прослужили до середины 1990-х годов. С 1977 по 1993 год они выполнили более 20 экспедиционных рейсов в Центральной и Южной Атлантике, Мексиканском заливе, Карибском море и Индийском океане.Из трех судов до наших дней осталось только судно "Космонавт Виктор Пацаев".Научно-исследовательское судно "Космонавт Павел Беляев" в 2000 году было выведено из эксплуатации и утилизировано. Судно "Космонавт Владислав Волков" в 2000 году разобрали на Калининградском СРЗ "Судоремонт-Балтика". Корабль "Космонавт Георгий Добровольский" в 2005 году был продан на слом, в марте 2006 года доставлен в Аланг (Индия), где и был разобран.Из исследователей – в музейВ 2001 году судно "Космонавт Виктор Пацаев" было ошвартовано у причала Музея Мирового океана в Калининграде. В 2003 году, стоя у причала, выполняло работы по приему телеметрической информации и обеспечению связи с космическими аппаратами, в том числе с Международной космической станцией.В 2014 году встал вопрос о выводе судна из эксплуатации, но ветераны корабля вступились за него и стали искать способ спасти его от утилизации. И в августе 2015 года администрация Калининградской области признала "Космонавта Виктора Пацаева" выявленным объектом культурного наследия, в 2016 году его внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России федерального значения.После вывода судна из эксплуатации по решению Генерального штаба ВС РФ ведутся работы по приемке судна в экспозицию военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот" Западного военного округа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, музей мирового океана, северная верфь