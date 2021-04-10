Глава заповедника вспомнил, как принц Филипп пробовал макароны с тушенкой

ХАБАРОВСК, 10 апр — РИА Новости. Принц Филипп, посетивший в марте 1997 года заповедник "Большехехцирский" в Хабаровском крае, впервые гулял по дальневосточной тайге, ел макароны с тушенкой и спал в гостиничном номере эконом-класса, рассказал РИА Новости руководитель заповедника Антон Фетисов.Принц Филипп скончался в пятницу на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. В свое время он стал первым в истории президентом британского представительства Всемирного фонда дикой природы, возглавляя его с 1961-го по 1981 год. После герцог был почетным президентом WWF International. В 1997 году принц Филипп посетил Дальний Восток как раз по линии WWF. Его визит стал "знаковым и активизировал работу по сохранению редких видов животных", говорил РИА Новости почётный советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман.Как рассказал Фетисов, событие произошло 15 марта 1997 года. В воскресный день руководство сообщило, что "к нам едут гости". Тогда руководил заповедником Сергей Спиридонов, к сожалению, его не стало в 2017 году. "По рассказам коллег, принц сразу впечатлился природой, только ступив на землю дальневосточной тайги. Его удивило практически все. Обилие и многообразие деревьев, особенно хвойный лес, со своими соснами корейскими, елями, пихтами… Его удивило, что в марте еще лежит снег, но бабочки "лимонницы" и "павлиний глаз" уже летают, а комаров еще нет. Его поразил даже белоснежный снег", - рассказал руководитель заповедника.По словам Фетисова, принц никогда не посещал заповедников в России, первым стал именно в Хабаровском крае. В музее Природы Филиппу показали уникальную коллекцию насекомых, равной которой нет в России, заявил руководитель заповедника.Затем королевская особа захотел прогуляться по тайге."Его повели на кордон "Соснинский", названный в честь одноименного горного ручья. И вот порядка 5 километров Филипп прошел пешком. Ему на тот момент было почти 76 лет, он был в отличной физической форме, обогнал своих сопровождающих и пришел на кордон раньше. А там находились инспекторы наши, готовили на костре макароны с тушенкой, а-ля по-флотски. Они по-английски не говорят, он по-русски. Но, как ребята потом рассказывали, пригласили его за "стол", принц согласился без колебаний. Запил чаем из железной кружки, все нормально", - продолжил рассказ Фетисов.После перекуса на природе подоспели и сопровождающие."Когда инспекторы узнали, что это муж королевы Англии, они были в шоке", - добавил руководитель "Большехехцирского".После прогулки по заповеднику он заночевал в гостинице в поселке Бычиха. Гостиница "Карат" поселила постояльца в самый обычный одноместный номер эконом-класса. Он оставил благодарственную надпись после ночлега и свой автограф.В канун 55-летия заповедника, в 2018 году, экологи направили письмо в адрес высокого гостя, рассказав о юбилее и напомнив о его пребывании в "Большехехцирском". И ответ из Букингемского дворца был получен за визой ассистента секретаря. "Герцог Эдинбургский попросил меня написать и передать спасибо Вам за письмо… Его Королевское Высочество признательно Вам за потраченное время… Он передал мне, что у него осталось счастливое воспоминание о его визите в 1997 году. Это письмо отправляется с теплейшими, хорошими пожеланиями от принца Филиппа Вам и всем, кто работает в Большехехцирском заповеднике", - написано в послании.По рассказам очевидцев, Филипп – истинный аристократ, его поведение было безупречным. "Человеком оказался он абсолютно не притязательным, наши сотрудники остались в полном восхищении от него, а Филипп сказал, что никогда такой природы нигде не видел", - заключил Фетисов.
ХАБАРОВСК, 10 апр — РИА Новости.Принц Филипп, посетивший в марте 1997 года заповедник "Большехехцирский" в Хабаровском крае, впервые гулял по дальневосточной тайге, ел макароны с тушенкой и спал в гостиничном номере эконом-класса, рассказал РИА Новости руководитель заповедника Антон Фетисов.
Принц Филипп скончался в пятницу на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. В свое время он стал первым в истории президентом британского представительства Всемирного фонда дикой природы, возглавляя его с 1961-го по 1981 год. После герцог был почетным президентом WWF International. В 1997 году принц Филипп посетил Дальний Восток как раз по линии WWF. Его визит стал "знаковым и активизировал работу по сохранению редких видов животных", говорил РИА Новости почётный советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман.
Как рассказал Фетисов, событие произошло 15 марта 1997 года. В воскресный день руководство сообщило, что "к нам едут гости". Тогда руководил заповедником Сергей Спиридонов, к сожалению, его не стало в 2017 году. "По рассказам коллег, принц сразу впечатлился природой, только ступив на землю дальневосточной тайги. Его удивило практически все. Обилие и многообразие деревьев, особенно хвойный лес, со своими соснами корейскими, елями, пихтами… Его удивило, что в марте еще лежит снег, но бабочки "лимонницы" и "павлиний глаз" уже летают, а комаров еще нет. Его поразил даже белоснежный снег", - рассказал руководитель заповедника.
По словам Фетисова, принц никогда не посещал заповедников в России, первым стал именно в Хабаровском крае. В музее Природы Филиппу показали уникальную коллекцию насекомых, равной которой нет в России, заявил руководитель заповедника.
Затем королевская особа захотел прогуляться по тайге.
"Его повели на кордон "Соснинский", названный в честь одноименного горного ручья. И вот порядка 5 километров Филипп прошел пешком. Ему на тот момент было почти 76 лет, он был в отличной физической форме, обогнал своих сопровождающих и пришел на кордон раньше. А там находились инспекторы наши, готовили на костре макароны с тушенкой, а-ля по-флотски. Они по-английски не говорят, он по-русски. Но, как ребята потом рассказывали, пригласили его за "стол", принц согласился без колебаний. Запил чаем из железной кружки, все нормально", - продолжил рассказ Фетисов.
После перекуса на природе подоспели и сопровождающие.
"Когда инспекторы узнали, что это муж королевы Англии, они были в шоке", - добавил руководитель "Большехехцирского".
После прогулки по заповеднику он заночевал в гостинице в поселке Бычиха. Гостиница "Карат" поселила постояльца в самый обычный одноместный номер эконом-класса. Он оставил благодарственную надпись после ночлега и свой автограф.
В канун 55-летия заповедника, в 2018 году, экологи направили письмо в адрес высокого гостя, рассказав о юбилее и напомнив о его пребывании в "Большехехцирском". И ответ из Букингемского дворца был получен за визой ассистента секретаря. "Герцог Эдинбургский попросил меня написать и передать спасибо Вам за письмо… Его Королевское Высочество признательно Вам за потраченное время… Он передал мне, что у него осталось счастливое воспоминание о его визите в 1997 году. Это письмо отправляется с теплейшими, хорошими пожеланиями от принца Филиппа Вам и всем, кто работает в Большехехцирском заповеднике", - написано в послании.
По рассказам очевидцев, Филипп – истинный аристократ, его поведение было безупречным. "Человеком оказался он абсолютно не притязательным, наши сотрудники остались в полном восхищении от него, а Филипп сказал, что никогда такой природы нигде не видел", - заключил Фетисов.
"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.
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"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.
В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.
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В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.
Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.
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Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.
По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.
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По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.
"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.
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"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.
"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.
В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.
Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.
По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.
"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.
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