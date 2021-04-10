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https://ria.ru/20210410/filipp-1727664656.html
Глава заповедника вспомнил, как принц Филипп пробовал макароны с тушенкой
Глава заповедника вспомнил, как принц Филипп пробовал макароны с тушенкой
Принц Филипп, посетивший в марте 1997 года заповедник "Большехехцирский" в Хабаровском крае, впервые гулял по дальневосточной тайге, ел макароны с тушенкой и... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:25
2021-04-10T10:47
умер принц филипп
россия
принц филипп, герцог эдинбургский
дальний восток
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 10 апр — РИА Новости. Принц Филипп, посетивший в марте 1997 года заповедник "Большехехцирский" в Хабаровском крае, впервые гулял по дальневосточной тайге, ел макароны с тушенкой и спал в гостиничном номере эконом-класса, рассказал РИА Новости руководитель заповедника Антон Фетисов.Принц Филипп скончался в пятницу на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. В свое время он стал первым в истории президентом британского представительства Всемирного фонда дикой природы, возглавляя его с 1961-го по 1981 год. После герцог был почетным президентом WWF International. В 1997 году принц Филипп посетил Дальний Восток как раз по линии WWF. Его визит стал "знаковым и активизировал работу по сохранению редких видов животных", говорил РИА Новости почётный советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман.Как рассказал Фетисов, событие произошло 15 марта 1997 года. В воскресный день руководство сообщило, что "к нам едут гости". Тогда руководил заповедником Сергей Спиридонов, к сожалению, его не стало в 2017 году. "По рассказам коллег, принц сразу впечатлился природой, только ступив на землю дальневосточной тайги. Его удивило практически все. Обилие и многообразие деревьев, особенно хвойный лес, со своими соснами корейскими, елями, пихтами… Его удивило, что в марте еще лежит снег, но бабочки "лимонницы" и "павлиний глаз" уже летают, а комаров еще нет. Его поразил даже белоснежный снег", - рассказал руководитель заповедника.По словам Фетисова, принц никогда не посещал заповедников в России, первым стал именно в Хабаровском крае. В музее Природы Филиппу показали уникальную коллекцию насекомых, равной которой нет в России, заявил руководитель заповедника.Затем королевская особа захотел прогуляться по тайге."Его повели на кордон "Соснинский", названный в честь одноименного горного ручья. И вот порядка 5 километров Филипп прошел пешком. Ему на тот момент было почти 76 лет, он был в отличной физической форме, обогнал своих сопровождающих и пришел на кордон раньше. А там находились инспекторы наши, готовили на костре макароны с тушенкой, а-ля по-флотски. Они по-английски не говорят, он по-русски. Но, как ребята потом рассказывали, пригласили его за "стол", принц согласился без колебаний. Запил чаем из железной кружки, все нормально", - продолжил рассказ Фетисов.После перекуса на природе подоспели и сопровождающие."Когда инспекторы узнали, что это муж королевы Англии, они были в шоке", - добавил руководитель "Большехехцирского".После прогулки по заповеднику он заночевал в гостинице в поселке Бычиха. Гостиница "Карат" поселила постояльца в самый обычный одноместный номер эконом-класса. Он оставил благодарственную надпись после ночлега и свой автограф.В канун 55-летия заповедника, в 2018 году, экологи направили письмо в адрес высокого гостя, рассказав о юбилее и напомнив о его пребывании в "Большехехцирском". И ответ из Букингемского дворца был получен за визой ассистента секретаря. "Герцог Эдинбургский попросил меня написать и передать спасибо Вам за письмо… Его Королевское Высочество признательно Вам за потраченное время… Он передал мне, что у него осталось счастливое воспоминание о его визите в 1997 году. Это письмо отправляется с теплейшими, хорошими пожеланиями от принца Филиппа Вам и всем, кто работает в Большехехцирском заповеднике", - написано в послании.По рассказам очевидцев, Филипп – истинный аристократ, его поведение было безупречным. "Человеком оказался он абсолютно не притязательным, наши сотрудники остались в полном восхищении от него, а Филипп сказал, что никогда такой природы нигде не видел", - заключил Фетисов.
https://ria.ru/20210410/filipp-1727644046.html
https://ria.ru/20210409/filipp-1727552325.html
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умер принц филипп, россия, принц филипп, герцог эдинбургский, дальний восток, хабаровский край

Глава заповедника вспомнил, как принц Филипп пробовал макароны с тушенкой

10:25 10.04.2021 (обновлено: 10:47 10.04.2021)
 
© AP Photo / Henny Ray Abrams/PoolПринц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский в Нью-Йорке
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© AP Photo / Henny Ray Abrams/Pool
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ХАБАРОВСК, 10 апр — РИА Новости. Принц Филипп, посетивший в марте 1997 года заповедник "Большехехцирский" в Хабаровском крае, впервые гулял по дальневосточной тайге, ел макароны с тушенкой и спал в гостиничном номере эконом-класса, рассказал РИА Новости руководитель заповедника Антон Фетисов.
Принц Филипп скончался в пятницу на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. В свое время он стал первым в истории президентом британского представительства Всемирного фонда дикой природы, возглавляя его с 1961-го по 1981 год. После герцог был почетным президентом WWF International. В 1997 году принц Филипп посетил Дальний Восток как раз по линии WWF. Его визит стал "знаковым и активизировал работу по сохранению редких видов животных", говорил РИА Новости почётный советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман.
Как рассказал Фетисов, событие произошло 15 марта 1997 года. В воскресный день руководство сообщило, что "к нам едут гости". Тогда руководил заповедником Сергей Спиридонов, к сожалению, его не стало в 2017 году. "По рассказам коллег, принц сразу впечатлился природой, только ступив на землю дальневосточной тайги. Его удивило практически все. Обилие и многообразие деревьев, особенно хвойный лес, со своими соснами корейскими, елями, пихтами… Его удивило, что в марте еще лежит снег, но бабочки "лимонницы" и "павлиний глаз" уже летают, а комаров еще нет. Его поразил даже белоснежный снег", - рассказал руководитель заповедника.
По словам Фетисова, принц никогда не посещал заповедников в России, первым стал именно в Хабаровском крае. В музее Природы Филиппу показали уникальную коллекцию насекомых, равной которой нет в России, заявил руководитель заповедника.
Британский принц Филипп - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 00:48
Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
Затем королевская особа захотел прогуляться по тайге.
"Его повели на кордон "Соснинский", названный в честь одноименного горного ручья. И вот порядка 5 километров Филипп прошел пешком. Ему на тот момент было почти 76 лет, он был в отличной физической форме, обогнал своих сопровождающих и пришел на кордон раньше. А там находились инспекторы наши, готовили на костре макароны с тушенкой, а-ля по-флотски. Они по-английски не говорят, он по-русски. Но, как ребята потом рассказывали, пригласили его за "стол", принц согласился без колебаний. Запил чаем из железной кружки, все нормально", - продолжил рассказ Фетисов.
После перекуса на природе подоспели и сопровождающие.
"Когда инспекторы узнали, что это муж королевы Англии, они были в шоке", - добавил руководитель "Большехехцирского".
После прогулки по заповеднику он заночевал в гостинице в поселке Бычиха. Гостиница "Карат" поселила постояльца в самый обычный одноместный номер эконом-класса. Он оставил благодарственную надпись после ночлега и свой автограф.
Британский принц Филипп в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:14
Биография герцога Эдинбургского Филиппа
В канун 55-летия заповедника, в 2018 году, экологи направили письмо в адрес высокого гостя, рассказав о юбилее и напомнив о его пребывании в "Большехехцирском". И ответ из Букингемского дворца был получен за визой ассистента секретаря. "Герцог Эдинбургский попросил меня написать и передать спасибо Вам за письмо… Его Королевское Высочество признательно Вам за потраченное время… Он передал мне, что у него осталось счастливое воспоминание о его визите в 1997 году. Это письмо отправляется с теплейшими, хорошими пожеланиями от принца Филиппа Вам и всем, кто работает в Большехехцирском заповеднике", - написано в послании.
По рассказам очевидцев, Филипп – истинный аристократ, его поведение было безупречным. "Человеком оказался он абсолютно не притязательным, наши сотрудники остались в полном восхищении от него, а Филипп сказал, что никогда такой природы нигде не видел", - заключил Фетисов.
Принц Филипп — муж и "главная опора" Елизаветы Второй
© AP Photo / Leon Neal, pool

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — сообщил в пятницу Букингемский дворец.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
1 из 18

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — сообщил в пятницу Букингемский дворец.

© AP Photo / Leon Neal, pool
© AP Photo

Все биографы королевской четы сходятся в том, что принц Филипп был единственной любовью Елизаветы.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
2 из 18

Все биографы королевской четы сходятся в том, что принц Филипп был единственной любовью Елизаветы.

© AP Photo
© AP Photo

"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
3 из 18

"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.

© AP Photo
© AP Photo / Eddie Worth

В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.

Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз и принцесса Анна
4 из 18

В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы.

Герцог Эдинбургский управляет военно-транспортным самолетом Блэкберн
5 из 18

В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы.

© AP Photo
© AP Photo / Kathy Willens

В 1952-м, во время их с Елизаветой визита в Кению, Филипп сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им 800 организациям.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский приветствуют людей в в Нассау, Багамы
6 из 18

В 1952-м, во время их с Елизаветой визита в Кению, Филипп сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им 800 организациям.

© AP Photo / Kathy Willens
© AP Photo

Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре, Англия
7 из 18

Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.

© AP Photo
© AP Photo

Еще одним увлечение принца была живопись и коллекционирование. Герцог Эдинбургский обладал значительной коллекцией комиксов.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
8 из 18

Еще одним увлечение принца была живопись и коллекционирование. Герцог Эдинбургский обладал значительной коллекцией комиксов.

© AP Photo
© AP Photo

По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.

Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз, принцесса Анна и принц Эндрю
9 из 18

По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.

© AP Photo
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.

Принц Филипп герцог Эдинбургский на Московском ипподроме
10 из 18

"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев

"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета Вторая на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приветствует петербуржцев на Дворцовой площади. Официальный визит Елизаветы II и принца Филиппа в Россию
11 из 18

"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета Вторая на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
© AP Photo / Henny Ray Abrams/Pool

Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский в Нью-Йорке
12 из 18

Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов.

© AP Photo / Henny Ray Abrams/Pool
© AP Photo / Sang Tan

В мае 2017 года герцог Эдинбургский объявил о прекращении общественной деятельности и королевских обязанностей.

Королева Великобритании Елизавета II и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца
13 из 18

В мае 2017 года герцог Эдинбургский объявил о прекращении общественной деятельности и королевских обязанностей.

© AP Photo / Sang Tan
© AP Photo / Dennis Cook

Принц Филипп был известен остроумием и даже умением шутить "на грани". Из-за этого он не раз оказывался в центре скандалов.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
14 из 18

Принц Филипп был известен остроумием и даже умением шутить "на грани". Из-за этого он не раз оказывался в центре скандалов.

© AP Photo / Dennis Cook
© AP Photo / Alastair Grant

В 2017-м Филипп и Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры до них в королевской семье не удавалось никому.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
15 из 18

В 2017-м Филипп и Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры до них в королевской семье не удавалось никому.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Sang Tan

Последние годы жизни принца Филиппа можно назвать очень счастливыми, после ухода на "пенсию" он мог больше времени посвящать своим хобби.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
16 из 18

Последние годы жизни принца Филиппа можно назвать очень счастливыми, после ухода на "пенсию" он мог больше времени посвящать своим хобби.

© AP Photo / Sang Tan
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филипп олицетворял собой целую эпоху.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский на балконе Букингемского дворца
17 из 18

Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филипп олицетворял собой целую эпоху.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis
© REUTERS / Hannah Mckay

Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
18 из 18

Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены.

© REUTERS / Hannah Mckay
1 из 18

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — сообщил в пятницу Букингемский дворец.

© AP Photo / Leon Neal, pool
2 из 18

Все биографы королевской четы сходятся в том, что принц Филипп был единственной любовью Елизаветы.

© AP Photo
3 из 18

"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.

© AP Photo
4 из 18

В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.

© AP Photo / Eddie Worth
5 из 18

В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы.

© AP Photo
6 из 18

В 1952-м, во время их с Елизаветой визита в Кению, Филипп сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им 800 организациям.

© AP Photo / Kathy Willens
7 из 18

Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.

© AP Photo
8 из 18

Еще одним увлечение принца была живопись и коллекционирование. Герцог Эдинбургский обладал значительной коллекцией комиксов.

© AP Photo
9 из 18

По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.

© AP Photo
10 из 18

"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
11 из 18

"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета Вторая на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
12 из 18

Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов.

© AP Photo / Henny Ray Abrams/Pool
13 из 18

В мае 2017 года герцог Эдинбургский объявил о прекращении общественной деятельности и королевских обязанностей.

© AP Photo / Sang Tan
14 из 18

Принц Филипп был известен остроумием и даже умением шутить "на грани". Из-за этого он не раз оказывался в центре скандалов.

© AP Photo / Dennis Cook
15 из 18

В 2017-м Филипп и Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры до них в королевской семье не удавалось никому.

© AP Photo / Alastair Grant
16 из 18

Последние годы жизни принца Филиппа можно назвать очень счастливыми, после ухода на "пенсию" он мог больше времени посвящать своим хобби.

© AP Photo / Sang Tan
17 из 18

Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филипп олицетворял собой целую эпоху.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis
18 из 18

Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены.

© REUTERS / Hannah Mckay
 
Умер принц ФилиппРоссияпринц Филипп, герцог ЭдинбургскийДальний ВостокХабаровский край
 
 
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