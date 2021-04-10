https://ria.ru/20210410/filipp-1727644046.html

Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"

Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"

Президент США Джо Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем". РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T00:48

2021-04-10T00:48

2021-04-10T01:11

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем".Принц Филипп скончался в пятницу, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея."Мы с (первой леди) Джилл (Байден) и вся администрация шлем наши соболезнования ее величеству Елизавете Второй в связи с кончиной принца Филиппа. Он был чертовски классным парнем", - сказал Байден журналистам.Он отметил смелость принца в годы службы во Второй мировой войне и борьбу за сохранение природы. По его словам, принц прожил "исключительную жизнь"."Девяносто девять лет - и он так никогда и не замедлил свою деятельность, я чертовски этим восхищаюсь", - сказал Байден.Ранее соболезнования по поводу кончины принца Филипа выразили бывшие президенты США Дональд Трамп и Барак Обама.

https://ria.ru/20210409/tsvety-1727631129.html

сша

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2021

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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, джо байден, сша, в мире