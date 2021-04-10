https://ria.ru/20210410/esminets-1727644459.html
Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
Проход эсминца США близ Индии соответствует международному праву, сказал журналистам представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T00:56
2021-04-10T00:56
2021-04-10T00:56
министерство обороны сша
индия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586025844_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3a41808cc9f156cb630bf7ced217c548.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Проход эсминца США близ Индии соответствует международному праву, сказал журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее МИД Индии выразил озабоченность тем, что эсминец прошел через исключительную прибрежную экономическую зону Индии."Могу сказать вам, что корабль "Джон Пол Джонс", эсминец флота США, действовал в соответствии с правом на свободу мореплавания близ Мальдивской республики, совершив невинный проход через территориальные воды в ее эксклюзивной экономической зоне без того, чтобы запросить предварительно разрешения", - заявил Кирби."Это соответствует международному праву. Мы продолжаем оставлять за собой право и ответственность летать, плавать и вести операции в соответствии с международным законодательством", - заявил Макконнелл.
https://ria.ru/20210323/esminets-1602446038.html
индия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586025844_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_530d9270372e24f3523c990bf61037cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, индия, сша, в мире