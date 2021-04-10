https://ria.ru/20210410/esminets-1727644459.html

Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии

Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии

Проход эсминца США близ Индии соответствует международному праву, сказал журналистам представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T00:56

2021-04-10T00:56

2021-04-10T00:56

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Проход эсминца США близ Индии соответствует международному праву, сказал журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее МИД Индии выразил озабоченность тем, что эсминец прошел через исключительную прибрежную экономическую зону Индии."Могу сказать вам, что корабль "Джон Пол Джонс", эсминец флота США, действовал в соответствии с правом на свободу мореплавания близ Мальдивской республики, совершив невинный проход через территориальные воды в ее эксклюзивной экономической зоне без того, чтобы запросить предварительно разрешения", - заявил Кирби."Это соответствует международному праву. Мы продолжаем оставлять за собой право и ответственность летать, плавать и вести операции в соответствии с международным законодательством", - заявил Макконнелл.

https://ria.ru/20210323/esminets-1602446038.html

индия

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2021

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министерство обороны сша, индия, сша, в мире