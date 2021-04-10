https://ria.ru/20210410/erdogan-1727724131.html

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался в поддержку минских соглашений по Донбассу, в их рамках необходимо снизить напряженность на востоке Украины, заявил он РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T20:48

2021-04-10T20:48

2021-04-10T20:59

донецкая народная республика

владимир зеленский

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оон

в мире

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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган высказался в поддержку минских соглашений по Донбассу, в их рамках необходимо снизить напряженность на востоке Украины, заявил он по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня."Продолжает свою работу миссия ОБСЕ, которая наблюдает за ситуацией на Донбассе. Мы считаем важным, чтобы она работала бесперебойно. Мы продолжим поддержку этой миссии ОБСЕ, в которой с самого начала работали турецкие дипломаты", - отметил президент Турции.Он добавил, что главная цель Турции – "сохранить Черном море как море мира, покоя и стабильности, и мы ни в коем случае не хотим увеличения градуса напряжения в нашем регионе".

https://ria.ru/20210410/erdogan-1727721738.html

донецкая народная республика

минск

стамбул

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донецкая народная республика, владимир зеленский, минск, стамбул, оон, в мире