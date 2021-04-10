Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе
20:48 10.04.2021 (обновлено: 20:59 10.04.2021)
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPOПрезидент Турции Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Стамбуле, Турция
АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган высказался в поддержку минских соглашений по Донбассу, в их рамках необходимо снизить напряженность на востоке Украины, заявил он по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.
Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня.
"Мы обменялись мнениями о ситуации на Восточной Украине. Верим, что существующий кризис можно решим политическим, дипломатическим путем и в рамках международного права. Мы хотим, чтобы быстрее была снижена эскалация, напряженность, и в рамках минских договоренностей снова был установлен мир. Мы готовы поддерживать этот процесс", - сказал Эрдоган.
"Продолжает свою работу миссия ОБСЕ, которая наблюдает за ситуацией на Донбассе. Мы считаем важным, чтобы она работала бесперебойно. Мы продолжим поддержку этой миссии ОБСЕ, в которой с самого начала работали турецкие дипломаты", - отметил президент Турции.
Он добавил, что главная цель Турции – "сохранить Черном море как море мира, покоя и стабильности, и мы ни в коем случае не хотим увеличения градуса напряжения в нашем регионе".