https://ria.ru/20210410/elektroenergiya-1727654331.html

Эксперты оценили последствия отключения ЛЭП между Белоруссией и Литвой

Эксперты оценили последствия отключения ЛЭП между Белоруссией и Литвой

Литва при отсоединении Белоруссии от линий электропередачи на границе стран обеспечивается электроэнергией за счет резервов с Латвией, Польшей, Швецией и... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:32

2021-04-10T08:32

2021-04-10T08:32

артем тузов

россия

белэнерго

еврокомиссия

евросоюз

латвия

белоруссия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839118_11:0:3650:2047_1920x0_80_0_0_d29748c1a7bb84a1eff330485744da0d.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Литва при отсоединении Белоруссии от линий электропередачи на границе стран обеспечивается электроэнергией за счет резервов с Латвией, Польшей, Швецией и Калининградской областью, однако, когда страны Балтии полностью откажутся от энергокольца с РФ и Белоруссией, Литву ждет значительный рост цен на электроэнергию, рассказали РИА Новости эксперты.В четверг пресс-служба "Белэнерго" сообщила о начале в Белоруссии испытаний энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Суточные испытания, связанные с выходом стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), прошли 8 апреля и также запланированы в Белоруссии на 11 апреля.Как сообщили РИА Новости в "Системном операторе" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), Белоруссия заблаговременно сообщила о проведении испытаний и согласовала их со сторонами соглашения БРЭЛЛ в установленном порядке. "Вопрос проведения испытаний был обсужден всеми сторонами соглашения на очередном заседании Комитета БРЭЛЛ, состоявшемся 7 апреля 2021 года. Это позволило обеспечить надежное функционирование единой энергосистемы и электрического кольца БРЭЛЛ. Испытания прошли согласно программе проведения", - отметили в "Системном операторе"."У Литвы, как и у других стран, есть запасной, резервный вариант электроснабжения от других государств. В Литве есть резервные мощности по получению электроэнергии из Польши, Швеции, Латвии. При отсоединении от системы БРЭЛЛ Литва получит подключение к единой системе Евросоюза через Польшу. Для этого будет использована уже построенная смычка LitPol Link и морской кабель Harmony Link, который пока прокладывается", - поясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.При этом руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев напоминает и о наличии у Литвы межсетевых соединений с Калининградской областью, объекты электрогенерации которой в сентябре 2020 года уже во второй раз успешно прошли испытания работы в изолированном режиме.Тузов полагает, что Литва может отсоединиться от БРЭЛЛ ранее 2025 года, а последствия для нее будут такими же, как и при планируемом отказе Украины от единой энергосистемы с РФ - в техническом плане существенных изменений не произойдет, но цены от поставщиков из ЕС будут выше в 4-5 раз по сравнению с российскими.В части перспективы роста цен на электроэнергию для стран Балтии с ним согласен и Бокарев, однако эксперт НТИ сомневается, что Литва может отсоединиться от БРЭЛЛ раньше 2025 года. "Это снизит надежность их энергосистемы, а так как политики согласовали 2025 год, то никто не будет ускорять процесс, который снижает надежность и повышает цену", - считает он.В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ.

https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599805483.html

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603888628.html

https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604415555.html

россия

латвия

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем тузов, россия, белэнерго, еврокомиссия, евросоюз, латвия, белоруссия, литва, в мире