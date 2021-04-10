https://ria.ru/20210410/durov-1727712001.html

Forbes исключил Дурова из числа арабских миллиардеров

Forbes исключил Дурова из числа арабских миллиардеров

Журнал Forbes перестал учитывать создателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова как миллиардера из Объединенных Арабских Эмиратов, теперь он включен в российский РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T18:07

2021-04-10T18:07

2021-04-10T19:10

россия

telegram (приложение)

forbes

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Журнал Forbes перестал учитывать создателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова как миллиардера из Объединенных Арабских Эмиратов, теперь он включен в российский список. В начале недели гражданин России и островного государства Сент-Китс и Невис Дуров возглавил рейтинг богатейших бизнесменов ОАЭ. Издание оценило его состояние в 17,2 миллиарда долларов. Однако теперь в списке эмиратских миллиардеров осталось четыре человека. Среди россиян Дуров занял девятое место, сдвинув на десятое владельца "Нафта Москва" и контрольного пакета акций золотодобывающей компании "Полюс" Сулеймана Керимова с семьей. Богатейшим россиянином по-прежнему остается глава "Северстали" Алексей Мордашов с 29,1 миллиарда долларов. В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-е место. В 2020-м он занимал 565-е место, в 2019 году — 838-е место, а в 2018-м — 1394-е место.Telegram в этом году привлек более миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного публичного размещения (IPO) Telegram с десятипроцентным дисконтом к цене размещения акций.

https://ria.ru/20201204/durov-1587710726.html

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россия, telegram (приложение), forbes, павел дуров, оаэ, в мире, экономика