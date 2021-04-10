https://ria.ru/20210410/dtp-1727697041.html
Сотрудники посольства России выехали на место ДТП в Турции
Сотрудники посольства России выехали на место ДТП в Турции
Посольство и генконсульство РФ в Анталье находятся в контакте с местными властями после ДТП с российскими туристами, в результате которого погибла гражданка РФ, РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:28
2021-04-10T15:28
2021-04-10T18:04
конья (провинция)
анталья (провинция)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Посольство и генконсульство РФ в Анталье находятся в контакте с местными властями после ДТП с российскими туристами, в результате которого погибла гражданка РФ, дипломаты экстренно выехали на место трагедии для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения подробностей, сообщает МИД РФ.По данным российского внешнеполитического ведомства, 10 апреля в районе 9.30 на трассе Конья – Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". По предварительной информации, полученной в правоохранительных органах Турции, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось."В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь", - говорится в сообщении МИД РФ."Сотрудники посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями", - подчеркнули в российском министерстве.МИД РФ разместил телефоны дежурного сотрудника посольства России в Анкаре и генконсульства России в Анталье. "Приносим соболезнования родным и близким погибшей, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210410/dtp-1727698629.html
https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727692061.html
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конья (провинция), анталья (провинция), пегас туристик, россия, турция, в мире