https://ria.ru/20210410/dtp-1727697041.html

Сотрудники посольства России выехали на место ДТП в Турции

Сотрудники посольства России выехали на место ДТП в Турции

Посольство и генконсульство РФ в Анталье находятся в контакте с местными властями после ДТП с российскими туристами, в результате которого погибла гражданка РФ, РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T15:28

2021-04-10T15:28

2021-04-10T18:04

конья (провинция)

анталья (провинция)

пегас туристик

россия

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_696dd7f8adb711b038eb5bfcec81b42c.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Посольство и генконсульство РФ в Анталье находятся в контакте с местными властями после ДТП с российскими туристами, в результате которого погибла гражданка РФ, дипломаты экстренно выехали на место трагедии для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения подробностей, сообщает МИД РФ.По данным российского внешнеполитического ведомства, 10 апреля в районе 9.30 на трассе Конья – Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". По предварительной информации, полученной в правоохранительных органах Турции, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось."В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь", - говорится в сообщении МИД РФ."Сотрудники посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями", - подчеркнули в российском министерстве.МИД РФ разместил телефоны дежурного сотрудника посольства России в Анкаре и генконсульства России в Анталье. "Приносим соболезнования родным и близким погибшей, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210410/dtp-1727698629.html

https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727692061.html

конья (провинция)

анталья (провинция)

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конья (провинция), анталья (провинция), пегас туристик, россия, турция, в мире