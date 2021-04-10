В ДНР заявили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМестный житель показывает гаражи в окрестностях донецкого аэропорта, разбитые в ходе боевых действий 2014-2015 годов
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций для провокационных обстрелов ДНР.
"Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины. По нашим данным, боевики прибыли по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики", - сказал журналистам Басурин.
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В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.