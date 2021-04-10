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В ДНР заявили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в Донбасс прибыли представители украинских... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T17:19
2021-04-10T17:19
эдуард басурин
луганская народная республика
донецкая народная республика
служба безопасности украины
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украина
в мире
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций для провокационных обстрелов ДНР."Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины. По нашим данным, боевики прибыли по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики", - сказал журналистам Басурин.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210409/dezertiry-1727600384.html
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эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, служба безопасности украины, оон, украина, в мире

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов

17:19 10.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМестный житель показывает гаражи в окрестностях донецкого аэропорта, разбитые в ходе боевых действий 2014-2015 годов
Местный житель показывает гаражи в окрестностях донецкого аэропорта, разбитые в ходе боевых действий 2014-2015 годов - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций для провокационных обстрелов ДНР.
"Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины. По нашим данным, боевики прибыли по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики", - сказал журналистам Басурин.
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В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Ополченцы Луганской народной республики в поселке Чернухино - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 09:38
В ДНР и ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков
 
Эдуард БасуринЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныООНУкраинаВ мире
 
 
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