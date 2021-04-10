https://ria.ru/20210410/donbass-1727694232.html

В Госдуме оценили настрой Киева на "цивилизованное" решение в Донбассе

В Госдуме оценили настрой Киева на "цивилизованное" решение в Донбассе

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление главы украинского Минобороны Андрея Тарана о намерении Киева мирно урегулировать ситуацию в Донбассе "иезуитской РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T15:02

2021-04-10T15:02

2021-04-10T15:30

андрей таран

руслан бальбек

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

госдума рф

нато

минск

киев

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление главы украинского Минобороны Андрея Тарана о намерении Киева мирно урегулировать ситуацию в Донбассе "иезуитской уловкой".В комментарии для RT парламентарий отметил, что Украина не в первый раз "пытается напустить туман" в информационное пространство. Он напомнил, что для решения гражданского конфликта в стране есть Минские соглашения, но Киев постоянно уклоняется от их выполнения."Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка", — подытожил депутат.Как ранее заявил Таран, слухи об украинском наступлении — не что иное, как "страшилки", а Киев настроен на "цивилизованный путь возвращения" самопровозглашенных республик Донбасса. При этом, по его словам, в отстаивании интересов страны не может быть никаких компромиссов. Глава ведомства призвал к ускоренному вступлению в НАТО: он считает, что это станет "наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества".Конфликт в ДонбассеВооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного "Минском-2" оружия.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в регионе.

https://ria.ru/20210410/pushkov-1727644306.html

https://ria.ru/20210409/peremirie-1727618308.html

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андрей таран, руслан бальбек, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, госдума рф, нато, минск, киев, в мире