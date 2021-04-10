Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210410/donbass-1727694232.html
В Госдуме оценили настрой Киева на "цивилизованное" решение в Донбассе
В Госдуме оценили настрой Киева на "цивилизованное" решение в Донбассе
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление главы украинского Минобороны Андрея Тарана о намерении Киева мирно урегулировать ситуацию в Донбассе "иезуитской РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:02
2021-04-10T15:30
андрей таран
руслан бальбек
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
госдума рф
нато
минск
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151988/61/1519886192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eae4b45445235adc7845e54eae44b69.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление главы украинского Минобороны Андрея Тарана о намерении Киева мирно урегулировать ситуацию в Донбассе "иезуитской уловкой".В комментарии для RT парламентарий отметил, что Украина не в первый раз "пытается напустить туман" в информационное пространство. Он напомнил, что для решения гражданского конфликта в стране есть Минские соглашения, но Киев постоянно уклоняется от их выполнения."Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка", — подытожил депутат.Как ранее заявил Таран, слухи об украинском наступлении — не что иное, как "страшилки", а Киев настроен на "цивилизованный путь возвращения" самопровозглашенных республик Донбасса. При этом, по его словам, в отстаивании интересов страны не может быть никаких компромиссов. Глава ведомства призвал к ускоренному вступлению в НАТО: он считает, что это станет "наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества".Конфликт в ДонбассеВооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного "Минском-2" оружия.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в регионе.
https://ria.ru/20210410/pushkov-1727644306.html
https://ria.ru/20210409/peremirie-1727618308.html
донбасс
донецкая народная республика
минск
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151988/61/1519886192_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f20e0efa1d33edb9fc2c1784e25513d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей таран, руслан бальбек, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, госдума рф, нато, минск, киев, в мире

В Госдуме оценили настрой Киева на "цивилизованное" решение в Донбассе

15:02 10.04.2021 (обновлено: 15:30 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление главы украинского Минобороны Андрея Тарана о намерении Киева мирно урегулировать ситуацию в Донбассе "иезуитской уловкой".
В комментарии для RT парламентарий отметил, что Украина не в первый раз "пытается напустить туман" в информационное пространство. Он напомнил, что для решения гражданского конфликта в стране есть Минские соглашения, но Киев постоянно уклоняется от их выполнения.
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 00:52
Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
"Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка", — подытожил депутат.
Как ранее заявил Таран, слухи об украинском наступлении — не что иное, как "страшилки", а Киев настроен на "цивилизованный путь возвращения" самопровозглашенных республик Донбасса. При этом, по его словам, в отстаивании интересов страны не может быть никаких компромиссов. Глава ведомства призвал к ускоренному вступлению в НАТО: он считает, что это станет "наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества".

Конфликт в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного "Минском-2" оружия.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в регионе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 19:17
Зеленский выступил за перемирие в Донбассе
 
Андрей ТаранРуслан БальбекДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГосдума РФНАТОМинскКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
Лента новостейМолния