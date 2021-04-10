В Госдуме оценили настрой Киева на "цивилизованное" решение в Донбассе
15:02 10.04.2021 (обновлено: 15:30 10.04.2021)
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление главы украинского Минобороны Андрея Тарана о намерении Киева мирно урегулировать ситуацию в Донбассе "иезуитской уловкой".
В комментарии для RT парламентарий отметил, что Украина не в первый раз "пытается напустить туман" в информационное пространство. Он напомнил, что для решения гражданского конфликта в стране есть Минские соглашения, но Киев постоянно уклоняется от их выполнения.
"Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка", — подытожил депутат.
Как ранее заявил Таран, слухи об украинском наступлении — не что иное, как "страшилки", а Киев настроен на "цивилизованный путь возвращения" самопровозглашенных республик Донбасса. При этом, по его словам, в отстаивании интересов страны не может быть никаких компромиссов. Глава ведомства призвал к ускоренному вступлению в НАТО: он считает, что это станет "наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества".
Конфликт в Донбассе
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного "Минском-2" оружия.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в регионе.
9 апреля, 19:17Зеленский выступил за перемирие в Донбассе