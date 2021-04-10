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https://ria.ru/20210410/diktant-1727682009.html
Гузель Яхина прочитала текст "Тотального диктанта" в Новосибирске
Гузель Яхина прочитала текст "Тотального диктанта" в Новосибирске
Писательница Гузель Яхина в субботу прочитала текст "Тотального диктанта" на его родине – в Новосибирском государственном университете, передает корреспондент... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:07
2021-04-10T13:17
гузель яхина
тотальный диктант
вадим репин
дмитрий глуховский
новосибирск
якутск
общество
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Писательница Гузель Яхина в субботу прочитала текст "Тотального диктанта" на его родине – в Новосибирском государственном университете, передает корреспондент РИА Новости."Все прошло очень хорошо. Я старалась изо всех сил помогать, но могла это делать только в рамках того строгого описания, которое мне выдали. Там было строго написано, какие слова я говорю, какие интонации. Был очень серьезный инструктаж. Надеюсь, что будет достаточно много пятерок", - сказала Яхина РИА Новости.Писательница не стала комментировать текст диктанта, написанный Дмитрием Глуховским.Яхина, написавшая текст для диктанта в 2018 году, стала главной звездой "Тотального диктанта" этого года в Новосибирске. Кроме нее "диктаторами" в столице Сибири стал голосовой робот Николай, известный скрипач Вадим Репин, актриса Анна Слю, главый режиссер театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.В этом году в Новосибирске можно было написать диктант в театре оперы и балета, на ТЭЦ-2, в деревянной Спасской церкви, перевезенной в Новосибирск из исчезнувшего заполярного города Зашиверска, в кинотеатре "Победа", в вузах, школах и так далее.В Новосибирске в этом году открылось более 80 площадок для написания диктанта, которые, как ожидается, соберут около 7 тысяч человек. В прошлом году из-за ограничений по коронавирусу в Новосибирске на различных площадках диктант написали всего около 3 тысяч человек.Столицей "Тотального диктанта" в 2021 году стал Якутск. Автором текста - писатель Дмитрий Глуховский. Также сообщалось, что в этом году диктант в 18 городах впервые можно будет написать не только на русском, но и на английском языке.Гузель Яхина - лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои". В начале марта текущего года вышел в свет ее новый роман "Эшелон на Самарканд".
https://ria.ru/20210410/primore-1727658326.html
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гузель яхина, тотальный диктант, вадим репин, дмитрий глуховский, новосибирск, якутск, общество

Гузель Яхина прочитала текст "Тотального диктанта" в Новосибирске

13:07 10.04.2021 (обновлено: 13:17 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПисательница Гузель Яхина во время ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2021" в Новосибирском государственном университете
Писательница Гузель Яхина во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2021 в Новосибирском государственном университете - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Писательница Гузель Яхина в субботу прочитала текст "Тотального диктанта" на его родине – в Новосибирском государственном университете, передает корреспондент РИА Новости.
"Все прошло очень хорошо. Я старалась изо всех сил помогать, но могла это делать только в рамках того строгого описания, которое мне выдали. Там было строго написано, какие слова я говорю, какие интонации. Был очень серьезный инструктаж. Надеюсь, что будет достаточно много пятерок", - сказала Яхина РИА Новости.
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 во Дворце пионеров в Москве. 13 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 09:22
В Приморской картинной галерее начали писать "Тотальный диктант"
Писательница не стала комментировать текст диктанта, написанный Дмитрием Глуховским.
Яхина, написавшая текст для диктанта в 2018 году, стала главной звездой "Тотального диктанта" этого года в Новосибирске. Кроме нее "диктаторами" в столице Сибири стал голосовой робот Николай, известный скрипач Вадим Репин, актриса Анна Слю, главый режиссер театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.
В этом году в Новосибирске можно было написать диктант в театре оперы и балета, на ТЭЦ-2, в деревянной Спасской церкви, перевезенной в Новосибирск из исчезнувшего заполярного города Зашиверска, в кинотеатре "Победа", в вузах, школах и так далее.
В Новосибирске в этом году открылось более 80 площадок для написания диктанта, которые, как ожидается, соберут около 7 тысяч человек. В прошлом году из-за ограничений по коронавирусу в Новосибирске на различных площадках диктант написали всего около 3 тысяч человек.
Столицей "Тотального диктанта" в 2021 году стал Якутск. Автором текста - писатель Дмитрий Глуховский. Также сообщалось, что в этом году диктант в 18 городах впервые можно будет написать не только на русском, но и на английском языке.
Гузель Яхина - лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои". В начале марта текущего года вышел в свет ее новый роман "Эшелон на Самарканд".
Раздаточный материал на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 12:30
Курсанты из Азии и Африки приняли участие в "Тотальном диктанте" в Сибири
 
Гузель ЯхинаТотальный диктантВадим РепинДмитрий ГлуховскийНовосибирскЯкутскОбщество
 
 
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