https://ria.ru/20210410/diktant-1727682009.html

Гузель Яхина прочитала текст "Тотального диктанта" в Новосибирске

Гузель Яхина прочитала текст "Тотального диктанта" в Новосибирске

Писательница Гузель Яхина в субботу прочитала текст "Тотального диктанта" на его родине – в Новосибирском государственном университете, передает корреспондент... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:07

2021-04-10T13:07

2021-04-10T13:17

гузель яхина

тотальный диктант

вадим репин

дмитрий глуховский

новосибирск

якутск

общество

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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Писательница Гузель Яхина в субботу прочитала текст "Тотального диктанта" на его родине – в Новосибирском государственном университете, передает корреспондент РИА Новости."Все прошло очень хорошо. Я старалась изо всех сил помогать, но могла это делать только в рамках того строгого описания, которое мне выдали. Там было строго написано, какие слова я говорю, какие интонации. Был очень серьезный инструктаж. Надеюсь, что будет достаточно много пятерок", - сказала Яхина РИА Новости.Писательница не стала комментировать текст диктанта, написанный Дмитрием Глуховским.Яхина, написавшая текст для диктанта в 2018 году, стала главной звездой "Тотального диктанта" этого года в Новосибирске. Кроме нее "диктаторами" в столице Сибири стал голосовой робот Николай, известный скрипач Вадим Репин, актриса Анна Слю, главый режиссер театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.В этом году в Новосибирске можно было написать диктант в театре оперы и балета, на ТЭЦ-2, в деревянной Спасской церкви, перевезенной в Новосибирск из исчезнувшего заполярного города Зашиверска, в кинотеатре "Победа", в вузах, школах и так далее.В Новосибирске в этом году открылось более 80 площадок для написания диктанта, которые, как ожидается, соберут около 7 тысяч человек. В прошлом году из-за ограничений по коронавирусу в Новосибирске на различных площадках диктант написали всего около 3 тысяч человек.Столицей "Тотального диктанта" в 2021 году стал Якутск. Автором текста - писатель Дмитрий Глуховский. Также сообщалось, что в этом году диктант в 18 городах впервые можно будет написать не только на русском, но и на английском языке.Гузель Яхина - лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои". В начале марта текущего года вышел в свет ее новый роман "Эшелон на Самарканд".

https://ria.ru/20210410/primore-1727658326.html

https://ria.ru/20210410/diktant-1727676897.html

новосибирск

якутск

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гузель яхина, тотальный диктант, вадим репин, дмитрий глуховский, новосибирск, якутск, общество