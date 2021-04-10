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Курсанты из Азии и Африки приняли участие в "Тотальном диктанте" в Сибири
Курсанты из Азии и Африки приняли участие в "Тотальном диктанте" в Сибири
Иностранные курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) в субботу впервые приняли участие в международной... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:30
2021-04-10T12:30
ближний восток
тотальный диктант
новосибирск
африка
азия
общество
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Иностранные курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) в субботу впервые приняли участие в международной образовательной акции "Тотальный диктант" - написали тест TruD, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Тест TruD появился в Тотальном диктанте в 2016 году. Это проект для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта. Порядок проведения акции максимально приближен к алгоритму проведения диктанта."Всего отправили свои работы на проверку более 50 курсантов специального факультета НВВКУ… В завершение акции курсанты выразили уверенность в том, что участие в подобного рода мероприятиях позволяет не только проверить свои знания русского языка, но и значительно расширить лексикон", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в акции приняли участие курсанты первого и второго курса из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.Тест TruD состоит из десяти интересных и познавательных заданий, разработанных экспертами на основе оригинального текста диктанта. Финальное, 11-е задание – это небольшой отрывок из того же текста, который участники теста пишут под диктовку. Последнее задание выполняется по желанию и оценивается отдельно от остальных заданий теста.
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ближний восток, тотальный диктант, новосибирск, африка, азия, общество

Курсанты из Азии и Африки приняли участие в "Тотальном диктанте" в Сибири

12:30 10.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкРаздаточный материал на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2019"
Раздаточный материал на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Иностранные курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) в субботу впервые приняли участие в международной образовательной акции "Тотальный диктант" - написали тест TruD, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Тест TruD появился в Тотальном диктанте в 2016 году. Это проект для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта. Порядок проведения акции максимально приближен к алгоритму проведения диктанта.
"Всего отправили свои работы на проверку более 50 курсантов специального факультета НВВКУ… В завершение акции курсанты выразили уверенность в том, что участие в подобного рода мероприятиях позволяет не только проверить свои знания русского языка, но и значительно расширить лексикон", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в акции приняли участие курсанты первого и второго курса из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.
Тест TruD состоит из десяти интересных и познавательных заданий, разработанных экспертами на основе оригинального текста диктанта. Финальное, 11-е задание – это небольшой отрывок из того же текста, который участники теста пишут под диктовку. Последнее задание выполняется по желанию и оценивается отдельно от остальных заданий теста.
Участники ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2020 в Уральском федеральном университете. - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Ближний ВостокТотальный диктантНовосибирскАфрикаАзияОбщество
 
 
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