https://ria.ru/20210410/deportatsiya-1727646103.html
Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
Американские власти вновь отложили депортацию в Россию Миры Тэрады, отбывшей срок по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T02:32
2021-04-10T02:32
2021-04-10T02:32
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американские власти вновь отложили депортацию в Россию Миры Тэрады, отбывшей срок по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в Хьюстоне."Только что американцы сообщили, что вылет Миры Тэрады откладывается на некоторое время "по медицинским показаниям". Не конкретизировали", - сказал дипломат.Ранее планировалось, что Тэраду депортируют на рейсе "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву 9 апреля.Российские дипломаты помогали Тэраде с оформлением свидетельства на возвращение, консул-советник российского консульства посещал ее в депортационном центре в Луизиане.Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Суд в США приговорил Тэраду к 2,5 годам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, теперь она ждет депортации, по-прежнему находясь в заключении.
https://ria.ru/20200221/1565039569.html
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