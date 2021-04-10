Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210410/deportatsiya-1727646103.html
Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
Американские власти вновь отложили депортацию в Россию Миры Тэрады, отбывшей срок по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T02:32
2021-04-10T02:32
россия
мира тэрада
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602094747_0:292:700:686_1920x0_80_0_0_b8e5ac56475b8818975bd7b966f65dc2.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американские власти вновь отложили депортацию в Россию Миры Тэрады, отбывшей срок по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в Хьюстоне."Только что американцы сообщили, что вылет Миры Тэрады откладывается на некоторое время "по медицинским показаниям". Не конкретизировали", - сказал дипломат.Ранее планировалось, что Тэраду депортируют на рейсе "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву 9 апреля.Российские дипломаты помогали Тэраде с оформлением свидетельства на возвращение, консул-советник российского консульства посещал ее в депортационном центре в Луизиане.Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Суд в США приговорил Тэраду к 2,5 годам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, теперь она ждет депортации, по-прежнему находясь в заключении.
https://ria.ru/20200221/1565039569.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602094747_0:214:700:739_1920x0_80_0_0_009f921e7296c63282878afe2bb0158e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мира тэрада, сша, в мире

Депортацию россиянки Тэрады из США отложили

02:32 10.04.2021
 
Мира Тэрада
Мира Тэрада - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американские власти вновь отложили депортацию в Россию Миры Тэрады, отбывшей срок по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в Хьюстоне.
"Только что американцы сообщили, что вылет Миры Тэрады откладывается на некоторое время "по медицинским показаниям". Не конкретизировали", - сказал дипломат.
Ранее планировалось, что Тэраду депортируют на рейсе "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву 9 апреля.
Российские дипломаты помогали Тэраде с оформлением свидетельства на возвращение, консул-советник российского консульства посещал ее в депортационном центре в Луизиане.
Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Суд в США приговорил Тэраду к 2,5 годам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, теперь она ждет депортации, по-прежнему находясь в заключении.
Здание суда в Вашингтоне, в котором пройдет заседание по делу российской гражданки Марии Бутиной - РИА Новости, 1920, 21.02.2020
21 февраля 2020, 09:02
В США обвинение потребовало от россиянки Тэрады возместить ущерб
 
РоссияМира ТэрадаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Alibaba оштрафовали на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая
04:36Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подлодках
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
Лента новостейМолния