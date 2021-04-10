https://ria.ru/20210410/bespilotniki-1727709245.html
Украина впервые применила турецкие беспилотники в Донбассе, сообщили СМИ
Украина впервые применила турецкие беспилотники в Донбассе, сообщили СМИ
Украина впервые использовала беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщил "Украинский милитарный портал". РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T17:31
2021-04-10T17:31
2021-04-10T18:28
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КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Украина впервые использовала беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщил "Украинский милитарный портал".Уточняется, что ударный БПЛА пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна.В конце марта такие аппараты задействовали над Черным морем.В ноябре прошлого года эти беспилотники также участвовали в стратегических учениях "Объединенные усилия — 2020".
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире