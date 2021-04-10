https://ria.ru/20210410/baltflot-1727705457.html

Корабли Балтийского флота задержались в Средиземном море из-за непогоды

Корабли Балтийского флота задержались в Средиземном море из-за непогоды

Отряд кораблей Балтийского флота на несколько дней задержался в одном из заливов Средиземноморья из-за непогоды, заявили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T16:44

2021-04-10T16:44

2021-04-10T17:40

красное море

средиземноморье

балтийский флот вмф россии

тартус (город)

безопасность

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота на несколько дней задержался в одном из заливов Средиземноморья из-за непогоды, заявили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.Ближайшие несколько дней военные проведут в заливе, пока погода не улучшится."После этого отряд продолжит движение", — говорится в сообщении.В составе отряда — корвет "Стойкий", танкер "Кола", морской буксир "Яков Гребельский" и плавучая мастерская ПМ-82. Восьмого апреля они вышли в Средиземное море из сирийского порта Тартус, сейчас корабли держат курс на Атлантику.За время дальнего похода, который длится уже около четырех месяцев, экипажи корвета и танкера побывали в Индийском океане и приняли участие в международных маневрах. Экипаж "Стойкого" отработал несколько десятков учений разной направленности. Корабли побывали с деловыми заходами в портах Ирана и Омана. В Красном море отряд впервые провел деловой заход в Порт-Судан.

https://ria.ru/20210408/ucheniya-1727396473.html

красное море

средиземноморье

тартус (город)

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красное море, средиземноморье, балтийский флот вмф россии, тартус (город), безопасность