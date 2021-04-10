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Корабли Балтийского флота задержались в Средиземном море из-за непогоды
Корабли Балтийского флота задержались в Средиземном море из-за непогоды
Отряд кораблей Балтийского флота на несколько дней задержался в одном из заливов Средиземноморья из-за непогоды, заявили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:44
2021-04-10T17:40
красное море
средиземноморье
балтийский флот вмф россии
тартус (город)
безопасность
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота на несколько дней задержался в одном из заливов Средиземноморья из-за непогоды, заявили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.Ближайшие несколько дней военные проведут в заливе, пока погода не улучшится."После этого отряд продолжит движение", — говорится в сообщении.В составе отряда — корвет "Стойкий", танкер "Кола", морской буксир "Яков Гребельский" и плавучая мастерская ПМ-82. Восьмого апреля они вышли в Средиземное море из сирийского порта Тартус, сейчас корабли держат курс на Атлантику.За время дальнего похода, который длится уже около четырех месяцев, экипажи корвета и танкера побывали в Индийском океане и приняли участие в международных маневрах. Экипаж "Стойкого" отработал несколько десятков учений разной направленности. Корабли побывали с деловыми заходами в портах Ирана и Омана. В Красном море отряд впервые провел деловой заход в Порт-Судан.
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красное море, средиземноморье, балтийский флот вмф россии, тартус (город), безопасность

Корабли Балтийского флота задержались в Средиземном море из-за непогоды

16:44 10.04.2021 (обновлено: 17:40 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКорвет "Стойкий" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017"
Корвет Стойкий во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017 - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота на несколько дней задержался в одном из заливов Средиземноморья из-за непогоды, заявили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.
Ближайшие несколько дней военные проведут в заливе, пока погода не улучшится.
"После этого отряд продолжит движение", — говорится в сообщении.
В составе отряда — корвет "Стойкий", танкер "Кола", морской буксир "Яков Гребельский" и плавучая мастерская ПМ-82. Восьмого апреля они вышли в Средиземное море из сирийского порта Тартус, сейчас корабли держат курс на Атлантику.
За время дальнего похода, который длится уже около четырех месяцев, экипажи корвета и танкера побывали в Индийском океане и приняли участие в международных маневрах. Экипаж "Стойкого" отработал несколько десятков учений разной направленности. Корабли побывали с деловыми заходами в портах Ирана и Омана. В Красном море отряд впервые провел деловой заход в Порт-Судан.
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (слева) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Корабли Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений
 
Красное мореСредиземноморьеБалтийский флот ВМФ РоссииТартус (город)Безопасность
 
 
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