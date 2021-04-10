https://ria.ru/20210410/avariya-1727704669.html
Установлена личность погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянки
Установлена личность погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянки
В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина, пишет газета Hurriyet. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:35
2021-04-10T16:35
2021-04-10T19:52
россия
конья (провинция)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина, пишет газета Hurriyet. Женщина скончалась от полученных травм на месте аварии, ее тело доставили в морг. В происшествии пострадали 26 человек. Их госпитализировали в больницы в ближайших городах. Как следует из сообщения Ростуризма, 19 туристов не получили серьезных травм, состояние шести уточняется.О ДТП стало известно от российского генконсульства в Анталье. Автобус, перевозивший в Каппадокию группу 32 россиян, попал в аварию на трассе Конья — Аксарай. Как сообщили местные правоохранительные органы, водитель автобуса не справился с управлением на заснеженной дороге.
https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727692061.html
россия
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россия, конья (провинция), анталья (провинция), турция, в мире