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Установлена личность погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянки
Установлена личность погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянки
В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина, пишет газета Hurriyet. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:35
2021-04-10T19:52
россия
конья (провинция)
анталья (провинция)
турция
в мире
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина, пишет газета Hurriyet. Женщина скончалась от полученных травм на месте аварии, ее тело доставили в морг. В происшествии пострадали 26 человек. Их госпитализировали в больницы в ближайших городах. Как следует из сообщения Ростуризма, 19 туристов не получили серьезных травм, состояние шести уточняется.О ДТП стало известно от российского генконсульства в Анталье. Автобус, перевозивший в Каппадокию группу 32 россиян, попал в аварию на трассе Конья — Аксарай. Как сообщили местные правоохранительные органы, водитель автобуса не справился с управлением на заснеженной дороге.
https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727692061.html
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россия, конья (провинция), анталья (провинция), турция, в мире

Установлена личность погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянки

16:35 10.04.2021 (обновлено: 19:52 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина, пишет газета Hurriyet.
Женщина скончалась от полученных травм на месте аварии, ее тело доставили в морг.
В происшествии пострадали 26 человек. Их госпитализировали в больницы в ближайших городах. Как следует из сообщения Ростуризма, 19 туристов не получили серьезных травм, состояние шести уточняется.
О ДТП стало известно от российского генконсульства в Анталье. Автобус, перевозивший в Каппадокию группу 32 россиян, попал в аварию на трассе Конья — Аксарай.
Как сообщили местные правоохранительные органы, водитель автобуса не справился с управлением на заснеженной дороге.
Видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 14:41
Появилось видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции
 
РоссияКонья (провинция)Анталья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
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