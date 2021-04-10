https://ria.ru/20210410/anin-1727661939.html

Главный редактор "Важных историй" Анин стал свидетелем по уголовному делу

Главный редактор "Важных историй" Анин стал свидетелем по уголовному делу

Главного редактора российского интернет-издания "Важные истории" Романа Анина допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:01

2021-04-10T10:01

2021-04-10T10:01

анна ставицкая

происшествия

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Главного редактора российского интернет-издания "Важные истории" Романа Анина допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Анна Ставицкая.Сначала в доме Анина на протяжении почти семи часов шли обыски, заявила собеседница агентства. На допросе он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью конституции, согласно которой гражданин не обязан свидетельствовать против себя самого, супруга или близких родственников.Тем не менее, добавила Ставицкая, Анина допросят повторно, уже в понедельник.По словам адвоката, уголовное дело возбудили по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения". Его инициировали еще в 2016 году, а возобновили недавно.

https://ria.ru/20210406/oruzhie-1604405472.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна ставицкая, происшествия