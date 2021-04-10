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Главный редактор "Важных историй" Анин стал свидетелем по уголовному делу
Главный редактор "Важных историй" Анин стал свидетелем по уголовному делу
Главного редактора российского интернет-издания "Важные истории" Романа Анина допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:01
2021-04-10T10:01
анна ставицкая
происшествия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Главного редактора российского интернет-издания "Важные истории" Романа Анина допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Анна Ставицкая.Сначала в доме Анина на протяжении почти семи часов шли обыски, заявила собеседница агентства. На допросе он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью конституции, согласно которой гражданин не обязан свидетельствовать против себя самого, супруга или близких родственников.Тем не менее, добавила Ставицкая, Анина допросят повторно, уже в понедельник.По словам адвоката, уголовное дело возбудили по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения". Его инициировали еще в 2016 году, а возобновили недавно.
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анна ставицкая, происшествия

Главный редактор "Важных историй" Анин стал свидетелем по уголовному делу

10:01 10.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ у здания Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве
Автомобиль следственного комитета РФ у здания Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Главного редактора российского интернет-издания "Важные истории" Романа Анина допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Анна Ставицкая.
Сначала в доме Анина на протяжении почти семи часов шли обыски, заявила собеседница агентства. На допросе он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью конституции, согласно которой гражданин не обязан свидетельствовать против себя самого, супруга или близких родственников.
Тем не менее, добавила Ставицкая, Анина допросят повторно, уже в понедельник.
По словам адвоката, уголовное дело возбудили по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения". Его инициировали еще в 2016 году, а возобновили недавно.
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