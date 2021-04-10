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Власти Китая оштрафовали Alibaba на $2,7 миллиарда за монополию
Власти Китая оштрафовали Alibaba на $2,7 миллиарда за монополию
Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,34 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T04:41
2021-04-10T07:31
alibaba group
китай
экономика
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,34 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушения антимонопольного законодательства.По данным властей, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала компании, торгующие на ее платформе, подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах."Компания использовала рыночные силы, правила и данные платформы, алгоритмы и другие технические средства, принимала различные меры поощрений и наказания для того, чтобы обеспечить выполнение принципа "эр сюань и", поддерживала и усиливала свою рыночную мощь и получала нечестные конкурентные преимущества", - говорится в заявлении регулятора.Помимо штрафа, ведомство потребовало от компании усилить внутренний контроль и контроль за соответствием регулятивным требованиям. Alibaba обязали поддерживать честную конкуренцию и в течение трех лет отчитываться перед властями.В самой Alibaba, комментируя решение регулятора, заявили, что "полностью принимают" наказание и готовы "полностью подчиниться". "Мы усилим ведение бизнеса в соответствии с законом, усилим строительство системы соответствия регулятивным требованиям и будем лучше выполнять свои социальные обязательства", - заверили в компании.Антимонопольное расследование в отношении Alibaba началось в конце 2020 года. Компания выражала готовность активно сотрудничать с властями и вести нормальную деятельность, несмотря на расследованиеРанее крупнейший штраф в истории Китая штраф на сумму 975 миллионов долларов заплатила в 2015 году компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат интернет-площадки Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.
https://ria.ru/20190123/1549804353.html
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alibaba group, китай, экономика

Власти Китая оштрафовали Alibaba на $2,7 миллиарда за монополию

04:41 10.04.2021 (обновлено: 07:31 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,34 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушения антимонопольного законодательства.

"В соответствии со статьями 47 и 48 "Закона о противодействии монополии" и с учетом характера, продолжительности и масштаба незаконной деятельности компании Alibaba Group , Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка 10 апреля 2021 года вынесло административное наказание, приняв решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 миллиарда юаней, что в общей сложности составляет 18,228 миллиарда юаней", - говорится в заявлении, опубликованного на сайте регулятора.

По данным властей, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала компании, торгующие на ее платформе, подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.
"Компания использовала рыночные силы, правила и данные платформы, алгоритмы и другие технические средства, принимала различные меры поощрений и наказания для того, чтобы обеспечить выполнение принципа "эр сюань и", поддерживала и усиливала свою рыночную мощь и получала нечестные конкурентные преимущества", - говорится в заявлении регулятора.
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Помимо штрафа, ведомство потребовало от компании усилить внутренний контроль и контроль за соответствием регулятивным требованиям. Alibaba обязали поддерживать честную конкуренцию и в течение трех лет отчитываться перед властями.
В самой Alibaba, комментируя решение регулятора, заявили, что "полностью принимают" наказание и готовы "полностью подчиниться". "Мы усилим ведение бизнеса в соответствии с законом, усилим строительство системы соответствия регулятивным требованиям и будем лучше выполнять свои социальные обязательства", - заверили в компании.
Антимонопольное расследование в отношении Alibaba началось в конце 2020 года. Компания выражала готовность активно сотрудничать с властями и вести нормальную деятельность, несмотря на расследование
Ранее крупнейший штраф в истории Китая штраф на сумму 975 миллионов долларов заплатила в 2015 году компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат интернет-площадки Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.
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