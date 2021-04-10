https://ria.ru/20210410/akropol-1727657895.html

Новые бетонные дорожки в афинском Акрополе вызвали споры

Новые бетонные дорожки в афинском Акрополе вызвали споры

Новые бетонные дорожки, проложенные в афинском Акрополе на месте старых, вызвали противоречивые чувства у греков – одним они понравились, другие резко критикуют РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T09:18

2021-04-10T09:18

2021-04-10T09:18

афинский акрополь

афины

в мире

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АФИНЫ, 10 апр – РИА Новости. Новые бетонные дорожки, проложенные в афинском Акрополе на месте старых, вызвали противоречивые чувства у греков – одним они понравились, другие резко критикуют их.Дорожки сделали еще в октябре 2020 года, сдали проект премьер-министру Киракосу Мицотакису и министру культуры Лине Мендони еще 3 декабря, в международный день инвалида, и презентацию широко освещало телевидение и СМИ.Но 7 ноября в стране был введен всеобщий карантин, и обсуждать их стали только после того, как в конце марта власти Греции разрешили посещать археологические памятники под открытым небом.Министерство культуры и спорта Греции после прихода к власти правительства Мицотакиса выполнило ряд крупных проектов – установило новое освещение на Акрополе и на построенном к первым Олимпийским играм современности стадионе Панатинаикос, завершило затянувшуюся реконструкцию Национальной картинной галереи, открыло Национальный музей современного искусства, ведет проекты в регионах.На Акрополе, помимо нового освещения, установили новый лифт для инвалидов, новое электрооборудование и систему защиты от молний, идет модернизация старого музея Акрополя, экспозиция которого будет посвящена истории строительства сооружений на скале.Однако ни одна работа не вызвала таких чувств, как новая бетонная дорожка.Раскритиковали проект некоторые археологи, ряд СМИ начали писать, что Акрополь "зацементировали", в соцсетях появились утверждения, что древний памятник "закатали в асфальт".Президент греческого отделения ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) Афанасиос Накасис выразил возмущение тем, что сделано в Акрополе."Мы, как греческий ICOMOS, сделали то, что должны были сделать - мы проинформировали Международный совет о беспрецедентных событиях, которые происходят на Акрополе и угрожают подлинности древностей, подрывая ценность культурного наследия. Мы отправили четыре письма с февраля", - сказал Накасис, бывший глава Главного управления реставрации древних памятников."Мы ждем реакции со стороны ЮНЕСКО, которой было все сообщено, и от международного, ICOMOS как официального технического советника организации", - сказал.Президент Ассоциации греческих археологов Деспина Кутсумпа назвала "катастрофой" сделанные работы и сказала, что шокирована увиденным."Мы пришли к бетонированию самого Акрополя! Этот позор должен прекратиться", - сказала она РИА Новости.По ее мнению, новые дорожки шириной до 9,5 метров и высотой более 30 сантиметров накладываются на образ Акрополя, функционально и эстетически изолируют Парфенон от других памятников."Я призываю всех граждан подняться на Акрополь и составить собственное мнение о том, что произошло, чтобы мы могли сражаться вместе, потому что памятники принадлежат всем и каждому", - призвала Кутсумпа.С ней согласна одна из экскурсоводов, работающих возле Акрополя и предлагающих услуги туристам."Мне совершенно не нравится. Все это влияет на восприятие Парфенона", - сказала гид.На вопрос, что именно не понравилось, она ответила, что дорожки слишком широкие и высокие, их надо было сделать поменьше и пониже.Хотя голоса противников громче, есть и те, кто поддержал работу.Одна из служащих в Акрополе сначала сказала РИА Новости, что не хотела бы высказывать свое мнение, но затем сообщила, что ей понравились новые дорожки."Величие Парфенона лучше видно, храм выделяется на их фоне, они позволяют лучше увидеть его красоту", - сказала она."И туристам удобнее ходить по ним", - добавила она.По ее словам, несколько десятилетий назад на Акрополе были сделаны цементные дорожки, но они разрушились и ходить по ним было неудобно. Старый цемент сохранился вдоль южной стороны Акрополя.Позиция министерстваМинкультуры заявило, что новые дорожки предназначены прежде всего для того, чтобы инвалиды могли посмотреть Акрополь, но и для того, чтобы посетителям легче было ходить.Афинский Акрополь посещают миллионы туристов ежегодно.Новое покрытие обеспечивает гладкую и нескользящую поверхность, полностью безопасную для посетителей. В прошлом было много несчастных случаев из-за неровностей и скользких камней, заявило министерство.Дорожки позволяют проехать на инвалидной коляске от лифта вдоль северной и восточной сторон Парфенона."Общая длина новых маршрутов - 500 метров. Конфигурации по горизонтали и высоте соответствуют археологическим данным, восстанавливая древнюю прокладку улицы Панафинеи. Дорожки соединяют верхний выход лифта с улицей Панафинеи и идут до площади старого музея. Они проходят перед Пропилеями, от Парфенона и достигают Южного склона", - сообщило министерство.Во время оценки материалов на месте Комитетом по сохранению памятников Акрополя (ESMA) некоторые из них были отклонены из-за долговечности, а другие - из-за внешнего вида. Материал, выбранный для мощения, как эстетически приемлемый, представляет собой архитектурный бетон с содержанием цемента всего 12%. Это искусственный камень, использующийся для изготовления памятников, как пояснили министерство культуры,Весь проект полностью обратим, то есть все материалы можно при необходимости снять, подчеркнули в Минкультуры. Между новым материалом и субстратом (камнем) вставлена специальная пленка.Проект одобрил Центральный археологический совет – крайне консервативная организация, без решения которой запрещено проводить какие-либо работы на археологических памятниках."Посетитель впервые увидит образ, который был при древних афинянах. Дорога Панафинеи, которая начинается от Пропилеи и ведет к храму Рома и Августа, была вымощена бетоном в 1978 году и с тех пор несколько раз вымощена тем же материалом, чтобы восстановить быстрый износ", - сообщило министерство.Туристов, которые после снятия ряда карантинных ограничений смогли вновь подняться на Акрополь, судя по всему, эти споры не особенно волновали – ходить вдоль Акрополя стало намного удобнее, как и фотографироваться и позировать.

https://ria.ru/20201115/gretsiya-1584457467.html

https://ria.ru/20200426/1570589268.html

https://ria.ru/20200620/1573222169.html

https://ria.ru/20191227/1562919378.html

https://ria.ru/20200603/1572402715.html

https://ria.ru/20170215/1488023502.html

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