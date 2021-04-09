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Хорошие новости
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В Москве спасли тонувшую в реке женщину
В Москве спасли тонувшую в реке женщину
Спасатели достали из Москвы-реки тонувшую женщину, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T18:28
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хорошие новости
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Спасатели достали из Москвы-реки тонувшую женщину, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Сегодня днем на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Ленинские горы" поступил сигнал о тонущей женщине в районе Бородинского моста &lt;...&gt;. Пострадавшая находилась в 15 метрах от берега. Женщину достали из воды и передали медикам для оказания помощи", — говорится в сообщении.В комплексе напомнили, что выход на лед может стать причиной несчастного случая.
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москва, происшествия

В Москве спасли тонувшую в реке женщину

18:28 09.04.2021 (обновлено: 22:03 09.04.2021)
 
© Фото : ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах"Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах
Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах"
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Спасатели достали из Москвы-реки тонувшую женщину, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Сегодня днем на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Ленинские горы" поступил сигнал о тонущей женщине в районе Бородинского моста <...>. Пострадавшая находилась в 15 метрах от берега. Женщину достали из воды и передали медикам для оказания помощи", — говорится в сообщении.
В комплексе напомнили, что выход на лед может стать причиной несчастного случая.
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