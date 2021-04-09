https://ria.ru/20210409/zhenschina-1727610561.html

В Москве спасли тонувшую в реке женщину

В Москве спасли тонувшую в реке женщину

Спасатели достали из Москвы-реки тонувшую женщину, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:28

2021-04-09T18:28

2021-04-09T22:03

хорошие новости

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Спасатели достали из Москвы-реки тонувшую женщину, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Сегодня днем на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Ленинские горы" поступил сигнал о тонущей женщине в районе Бородинского моста <...>. Пострадавшая находилась в 15 метрах от берега. Женщину достали из воды и передали медикам для оказания помощи", — говорится в сообщении.В комплексе напомнили, что выход на лед может стать причиной несчастного случая.

https://ria.ru/20210404/led-1604143664.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия