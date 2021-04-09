https://ria.ru/20210409/zelenskiy-1727537093.html

Зеленский обсудит с Макроном эскалацию в Донбассе

Зеленский обсудит с Макроном эскалацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в конце следующей неделе посетит Париж и обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном эскалацию в Донбассе, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:02

2021-04-09T14:02

2021-04-09T14:21

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 9 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в конце следующей неделе посетит Париж и обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном эскалацию в Донбассе, сообщает газета KyivPost."После остановок в Катаре, на фронте на востоке Донбасса, а вскоре и в Турции президент Владимир Зеленский направляется в Париж, вероятно, к концу следующей недели, на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания в пятницу.Посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью KyivPost сообщил, что основная цель визита – "встретиться с Макроном один на один"."Будет о чем поговорить. Несомненно, две из самых важных тем в повестке дня президента - это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы", - пишет издание со ссылкой на слова дипломата.Посол отметил, что Франция обеспокоена действиями России, а де Понсен назвал российское подкрепление на границе с Украиной "значительно отличающимся от того, что мы видели в предыдущие годы".Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210409/kovid-1727412291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, владимир зеленский, украина, в мире