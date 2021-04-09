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Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых брусьев
Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых брусьев
Президент Украины Владимир Зеленский на второй день пребывания в Донбассе сообщил, что его утро пятницы началось в Авдеевке в Донецкой области. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:45
2021-04-09T09:54
донбасс
владимир зеленский
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КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на второй день пребывания в Донбассе сообщил, что его утро пятницы началось в Авдеевке в Донецкой области.На селфи Зеленский в черном спортивном костюме, при этом президент не уточнил, занимался ли он спортом с утра.В четверг пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он прибыл в Донбасс, посетил передовые позиции и пообщался с военными, поездка проводится на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. В ходе визита Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в регионе. Он отметил, что все чиновники, имеющие власть на Украине, должны посещать Донбасс и поддерживать украинских солдат.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых брусьев

09:45 09.04.2021 (обновлено: 09:54 09.04.2021)
 
© Фото : @zelenskiy_officialФотография из Instagram-аккаунта Владимира Зеленского
Фотография из Instagram-аккаунта Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : @zelenskiy_official
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КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на второй день пребывания в Донбассе сообщил, что его утро пятницы началось в Авдеевке в Донецкой области.
"Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро", - написал Зеленский в Instagram и опубликовал селфи на фоне ржавых брусьев.
На селфи Зеленский в черном спортивном костюме, при этом президент не уточнил, занимался ли он спортом с утра.
В четверг пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он прибыл в Донбасс, посетил передовые позиции и пообщался с военными, поездка проводится на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. В ходе визита Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в регионе. Он отметил, что все чиновники, имеющие власть на Украине, должны посещать Донбасс и поддерживать украинских солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
 
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