https://ria.ru/20210409/zelenskiy-1727476682.html

Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых брусьев

Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых брусьев

Президент Украины Владимир Зеленский на второй день пребывания в Донбассе сообщил, что его утро пятницы началось в Авдеевке в Донецкой области. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:45

2021-04-09T09:45

2021-04-09T09:54

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на второй день пребывания в Донбассе сообщил, что его утро пятницы началось в Авдеевке в Донецкой области.На селфи Зеленский в черном спортивном костюме, при этом президент не уточнил, занимался ли он спортом с утра.В четверг пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он прибыл в Донбасс, посетил передовые позиции и пообщался с военными, поездка проводится на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. В ходе визита Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в регионе. Он отметил, что все чиновники, имеющие власть на Украине, должны посещать Донбасс и поддерживать украинских солдат.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210409/kovid-1727412291.html

донбасс

украина

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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире