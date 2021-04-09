https://ria.ru/20210409/zaytsev-1727530747.html

СК начал проверку окружения модельера Зайцева на мошенничество

СК начал проверку окружения модельера Зайцева на мошенничество

Следователи в Подмосковье проверят данные о том, что модельера Вячеслава Зайцева использует "для личного обогащения" группа людей, снимающих с ним видео в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:42

2021-04-09T13:42

2021-04-09T13:48

новости культуры

ольга врадий

вячеслав зайцев

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следователи в Подмосковье проверят данные о том, что модельера Вячеслава Зайцева использует "для личного обогащения" группа людей, снимающих с ним видео в социальную сеть, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Кроме того, следователи также проверят информацию о предполагаемых мошеннических действиях в отношении вдовы актера Леонида Булдакова."Организованы проверки информации СМИ, вышедшей в эфире федеральных каналов... В рамках проверок будут опрошены все лица, о которых шла речь в сюжетах и проверены все озвученные обстоятельства. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", - сказала Врадий.Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди намерены завладеть имуществом 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Подмосковье, как утверждалось в эфире одного из федеральных каналов, регулярно находятся люди, снимающие видео и выкладывающие их в соцсети.Кроме того, в четверг в телепередаче рассказали, что вдова актера Людмила Булдакова могла стать жертвой мошенника: якобы после знакомства с молодым мужчиной она внезапно начала распродавать имущество по заниженным ценам. Бастрыкин поручил провести проверку.

https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604380577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, ольга врадий, вячеслав зайцев, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия