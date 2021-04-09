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СК начал проверку окружения модельера Зайцева на мошенничество
СК начал проверку окружения модельера Зайцева на мошенничество
Следователи в Подмосковье проверят данные о том, что модельера Вячеслава Зайцева использует "для личного обогащения" группа людей, снимающих с ним видео в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:42
2021-04-09T13:48
новости культуры
ольга врадий
вячеслав зайцев
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следователи в Подмосковье проверят данные о том, что модельера Вячеслава Зайцева использует "для личного обогащения" группа людей, снимающих с ним видео в социальную сеть, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Кроме того, следователи также проверят информацию о предполагаемых мошеннических действиях в отношении вдовы актера Леонида Булдакова."Организованы проверки информации СМИ, вышедшей в эфире федеральных каналов... В рамках проверок будут опрошены все лица, о которых шла речь в сюжетах и проверены все озвученные обстоятельства. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", - сказала Врадий.Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди намерены завладеть имуществом 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Подмосковье, как утверждалось в эфире одного из федеральных каналов, регулярно находятся люди, снимающие видео и выкладывающие их в соцсети.Кроме того, в четверг в телепередаче рассказали, что вдова актера Людмила Булдакова могла стать жертвой мошенника: якобы после знакомства с молодым мужчиной она внезапно начала распродавать имущество по заниженным ценам. Бастрыкин поручил провести проверку.
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новости культуры, ольга врадий, вячеслав зайцев, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

СК начал проверку окружения модельера Зайцева на мошенничество

13:42 09.04.2021 (обновлено: 13:48 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинМодельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следователи в Подмосковье проверят данные о том, что модельера Вячеслава Зайцева использует "для личного обогащения" группа людей, снимающих с ним видео в социальную сеть, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Кроме того, следователи также проверят информацию о предполагаемых мошеннических действиях в отношении вдовы актера Леонида Булдакова.
"Организованы проверки информации СМИ, вышедшей в эфире федеральных каналов... В рамках проверок будут опрошены все лица, о которых шла речь в сюжетах и проверены все озвученные обстоятельства. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", - сказала Врадий.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди намерены завладеть имуществом 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Подмосковье, как утверждалось в эфире одного из федеральных каналов, регулярно находятся люди, снимающие видео и выкладывающие их в соцсети.
Кроме того, в четверг в телепередаче рассказали, что вдова актера Людмила Булдакова могла стать жертвой мошенника: якобы после знакомства с молодым мужчиной она внезапно начала распродавать имущество по заниженным ценам. Бастрыкин поручил провести проверку.
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Новости культурыОльга ВрадийВячеслав ЗайцевСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
 
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