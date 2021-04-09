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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210409/zapret-1727513810.html
Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решения Высшего общецерковного суда о запрете в священнослужении епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:43
2021-04-09T13:22
религия и мировоззрение
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решения Высшего общецерковного суда о запрете в священнослужении епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия (Бузина), сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ)."Святейший патриарх Кирилл утвердил данные решения Высшего общецерковного суда и издал указы, в которых определены места пребывания запрещенных в священнослужении епископов. Согласно указам, епископу Игнатию (Тарасову) положено пребывать в Богоявленском мужском монастыре города Челябинска Челябинской епархии под наблюдением митрополита Челябинского и Миасского, епископу Игнатию (Бузину) — в Свято-Троицком Павло-Обнорском мужском монастыре Вологодской епархии под наблюдением митрополита Вологодского и Кирилловского", - сообщается на сайте.В начале марта состоялись заседания Высшего общецерковного суда, в ходе которых были рассмотрены дела по обвинению епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомушского и Кемского Игнатия (Тарасова) в совершении церковных правонарушений. По итогам рассмотрения дел суд признал обоих архиереев виновными и запретил в священнослужении "без права ношения архиерейских одежд и панагии", также они призваны "к покаянию и деятельному исправлению".Решения суда были направлены на рассмотрение патриарха Кирилла, они вступают в силу с момента их утверждения предстоятелем РПЦ.Запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Запрещение в служении епископа случается крайне редко. В 2020 году Синод РПЦ в связи с "нравственным и духовным падением" и за покровительство "обманной деятельности" запретил в служении, а затем лишил сана бывшего епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова). Это был первый случай за более чем 10 лет.
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество

Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ

12:43 09.04.2021 (обновлено: 13:22 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решения Высшего общецерковного суда о запрете в священнослужении епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия (Бузина), сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).
"Святейший патриарх Кирилл утвердил данные решения Высшего общецерковного суда и издал указы, в которых определены места пребывания запрещенных в священнослужении епископов. Согласно указам, епископу Игнатию (Тарасову) положено пребывать в Богоявленском мужском монастыре города Челябинска Челябинской епархии под наблюдением митрополита Челябинского и Миасского, епископу Игнатию (Бузину) — в Свято-Троицком Павло-Обнорском мужском монастыре Вологодской епархии под наблюдением митрополита Вологодского и Кирилловского", - сообщается на сайте.
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В начале марта состоялись заседания Высшего общецерковного суда, в ходе которых были рассмотрены дела по обвинению епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомушского и Кемского Игнатия (Тарасова) в совершении церковных правонарушений. По итогам рассмотрения дел суд признал обоих архиереев виновными и запретил в священнослужении "без права ношения архиерейских одежд и панагии", также они призваны "к покаянию и деятельному исправлению".
Решения суда были направлены на рассмотрение патриарха Кирилла, они вступают в силу с момента их утверждения предстоятелем РПЦ.
Запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Запрещение в служении епископа случается крайне редко. В 2020 году Синод РПЦ в связи с "нравственным и духовным падением" и за покровительство "обманной деятельности" запретил в служении, а затем лишил сана бывшего епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова). Это был первый случай за более чем 10 лет.
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