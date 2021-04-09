https://ria.ru/20210409/zapret-1727513810.html

Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ

Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решения Высшего общецерковного суда о запрете в священнослужении епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:43

2021-04-09T12:43

2021-04-09T13:22

религия и мировоззрение

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решения Высшего общецерковного суда о запрете в священнослужении епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия (Бузина), сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ)."Святейший патриарх Кирилл утвердил данные решения Высшего общецерковного суда и издал указы, в которых определены места пребывания запрещенных в священнослужении епископов. Согласно указам, епископу Игнатию (Тарасову) положено пребывать в Богоявленском мужском монастыре города Челябинска Челябинской епархии под наблюдением митрополита Челябинского и Миасского, епископу Игнатию (Бузину) — в Свято-Троицком Павло-Обнорском мужском монастыре Вологодской епархии под наблюдением митрополита Вологодского и Кирилловского", - сообщается на сайте.В начале марта состоялись заседания Высшего общецерковного суда, в ходе которых были рассмотрены дела по обвинению епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомушского и Кемского Игнатия (Тарасова) в совершении церковных правонарушений. По итогам рассмотрения дел суд признал обоих архиереев виновными и запретил в священнослужении "без права ношения архиерейских одежд и панагии", также они призваны "к покаянию и деятельному исправлению".Решения суда были направлены на рассмотрение патриарха Кирилла, они вступают в силу с момента их утверждения предстоятелем РПЦ.Запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Запрещение в служении епископа случается крайне редко. В 2020 году Синод РПЦ в связи с "нравственным и духовным падением" и за покровительство "обманной деятельности" запретил в служении, а затем лишил сана бывшего епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова). Это был первый случай за более чем 10 лет.

https://ria.ru/20201024/ioannikiy-1581362241.html

https://ria.ru/20200212/1564566064.html

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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество