Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
12:43 09.04.2021 (обновлено: 13:22 09.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решения Высшего общецерковного суда о запрете в священнослужении епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия (Бузина), сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).
"Святейший патриарх Кирилл утвердил данные решения Высшего общецерковного суда и издал указы, в которых определены места пребывания запрещенных в священнослужении епископов. Согласно указам, епископу Игнатию (Тарасову) положено пребывать в Богоявленском мужском монастыре города Челябинска Челябинской епархии под наблюдением митрополита Челябинского и Миасского, епископу Игнатию (Бузину) — в Свято-Троицком Павло-Обнорском мужском монастыре Вологодской епархии под наблюдением митрополита Вологодского и Кирилловского", - сообщается на сайте.
В начале марта состоялись заседания Высшего общецерковного суда, в ходе которых были рассмотрены дела по обвинению епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомушского и Кемского Игнатия (Тарасова) в совершении церковных правонарушений. По итогам рассмотрения дел суд признал обоих архиереев виновными и запретил в священнослужении "без права ношения архиерейских одежд и панагии", также они призваны "к покаянию и деятельному исправлению".
Решения суда были направлены на рассмотрение патриарха Кирилла, они вступают в силу с момента их утверждения предстоятелем РПЦ.
Запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Запрещение в служении епископа случается крайне редко. В 2020 году Синод РПЦ в связи с "нравственным и духовным падением" и за покровительство "обманной деятельности" запретил в служении, а затем лишил сана бывшего епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова). Это был первый случай за более чем 10 лет.