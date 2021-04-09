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США сочиняют небылицы про условия содержания Навального, заявили в МИД
США сочиняют небылицы про условия содержания Навального, заявили в МИД
Вашингтон сочиняет небылицы про условия содержания Алексея Навального, при этом США сами нарушают права заключенных, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:28
2021-04-09T12:49
замена условного срока навального
россия
мария захарова
ив роше
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сша
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вашингтон сочиняет небылицы про условия содержания Алексея Навального, при этом США сами нарушают права заключенных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы ставим перед американской стороной вопрос и делаем это постоянно на самых разных уровнях, вопрос об освобождении всех несправедливо осужденных или задержанных российских гражданах и о возвращении их на Родину по гуманитарным соображениям. Однако официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы. Вместо этого там просто сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь про условия содержания российских осужденных, в частности, Навального", - сказала Захарова на брифинге.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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замена условного срока навального, россия, мария захарова, ив роше, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сша, в мире

США сочиняют небылицы про условия содержания Навального, заявили в МИД

12:28 09.04.2021 (обновлено: 12:49 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вашингтон сочиняет небылицы про условия содержания Алексея Навального, при этом США сами нарушают права заключенных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы ставим перед американской стороной вопрос и делаем это постоянно на самых разных уровнях, вопрос об освобождении всех несправедливо осужденных или задержанных российских гражданах и о возвращении их на Родину по гуманитарным соображениям. Однако официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы. Вместо этого там просто сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь про условия содержания российских осужденных, в частности, Навального", - сказала Захарова на брифинге.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Защита Навального подала жалобу на публикацию видеокадров с ним
 
Замена условного срока НавальногоРоссияМария ЗахароваИв РошеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)СШАВ мире
 
 
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