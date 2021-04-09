https://ria.ru/20210409/zaklyuchennye-1727509962.html

США сочиняют небылицы про условия содержания Навального, заявили в МИД

США сочиняют небылицы про условия содержания Навального, заявили в МИД

Вашингтон сочиняет небылицы про условия содержания Алексея Навального, при этом США сами нарушают права заключенных, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:28

2021-04-09T12:28

2021-04-09T12:49

замена условного срока навального

россия

мария захарова

ив роше

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

сша

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вашингтон сочиняет небылицы про условия содержания Алексея Навального, при этом США сами нарушают права заключенных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы ставим перед американской стороной вопрос и делаем это постоянно на самых разных уровнях, вопрос об освобождении всех несправедливо осужденных или задержанных российских гражданах и о возвращении их на Родину по гуманитарным соображениям. Однако официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы. Вместо этого там просто сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь про условия содержания российских осужденных, в частности, Навального", - сказала Захарова на брифинге.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

https://ria.ru/20210408/navalnyy-1727440681.html

россия

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замена условного срока навального, россия, мария захарова, ив роше, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сша, в мире