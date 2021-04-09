https://ria.ru/20210409/zakharova-1727619895.html

США объявили цену русофобии и синофобии, заявила Захарова

США объявили цену русофобии и синофобии, заявила Захарова

США объявили цену русофобии и синофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение американского президента Джо Байдена... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T19:27

2021-04-09T19:27

2021-04-09T19:27

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727567696_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_19216366f2f91b968bba1323fc86d177.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США объявили цену русофобии и синофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение американского президента Джо Байдена выделить 715 миллиардов долларов Пентагону, чтобы, в частности, сдерживать Москву и Пекин.Ранее Белый дом опубликовал проект президентского бюджета на 2022 год, в котором говорится, что Байден просит конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России."Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллионов долларов", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pragmatizm-1727470554.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире