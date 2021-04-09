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США объявили цену русофобии и синофобии, заявила Захарова
США объявили цену русофобии и синофобии, заявила Захарова
США объявили цену русофобии и синофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение американского президента Джо Байдена... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T19:27
2021-04-09T19:27
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США объявили цену русофобии и синофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение американского президента Джо Байдена выделить 715 миллиардов долларов Пентагону, чтобы, в частности, сдерживать Москву и Пекин.Ранее Белый дом опубликовал проект президентского бюджета на 2022 год, в котором говорится, что Байден просит конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России."Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллионов долларов", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

США объявили цену русофобии и синофобии, заявила Захарова

19:27 09.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США объявили цену русофобии и синофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение американского президента Джо Байдена выделить 715 миллиардов долларов Пентагону, чтобы, в частности, сдерживать Москву и Пекин.
Ранее Белый дом опубликовал проект президентского бюджета на 2022 год, в котором говорится, что Байден просит конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.
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"Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 триллионов долларов", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство обороны СШАДжо БайденСШАВ мире
 
 
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