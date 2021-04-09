https://ria.ru/20210409/zakharova-1727531743.html

В МИД заявили о бессмысленности слежки за передвижением российских войск

В МИД заявили о бессмысленности слежки за передвижением российских войск

Следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:46

2021-04-09T13:46

2021-04-09T13:46

россия

мария захарова

париж

берлин (город)

безопасность

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "озабоченности" Парижа и Берлина передислокацией военных РФ у границы с Украиной."Следить за передвижением российских войск на территории России - дело абсолютно бессмысленное", - сказала Захарова на брифинге."На территории любого государства существуют свои вооруженные силы, они перемещаются, исходя из тех планов и той стратегии, которые у этого государства имеются. Поэтому парижу и Берлину нужно концентрироваться не на отслеживании передвижения российских войск на российской территории, а концентрироваться стоило бы на отслеживании невыполнения Киевом своих обязательств. Многих проблем не было бы", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727526827.html

россия

париж

берлин (город)

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россия, мария захарова, париж, берлин (город), безопасность