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В МИД заявили о бессмысленности слежки за передвижением российских войск
В МИД заявили о бессмысленности слежки за передвижением российских войск
Следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:46
2021-04-09T13:46
россия
мария захарова
париж
берлин (город)
безопасность
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "озабоченности" Парижа и Берлина передислокацией военных РФ у границы с Украиной."Следить за передвижением российских войск на территории России - дело абсолютно бессмысленное", - сказала Захарова на брифинге."На территории любого государства существуют свои вооруженные силы, они перемещаются, исходя из тех планов и той стратегии, которые у этого государства имеются. Поэтому парижу и Берлину нужно концентрироваться не на отслеживании передвижения российских войск на российской территории, а концентрироваться стоило бы на отслеживании невыполнения Киевом своих обязательств. Многих проблем не было бы", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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россия, мария захарова, париж, берлин (город), безопасность

В МИД заявили о бессмысленности слежки за передвижением российских войск

13:46 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "озабоченности" Парижа и Берлина передислокацией военных РФ у границы с Украиной.
"Следить за передвижением российских войск на территории России - дело абсолютно бессмысленное", - сказала Захарова на брифинге.
"На территории любого государства существуют свои вооруженные силы, они перемещаются, исходя из тех планов и той стратегии, которые у этого государства имеются. Поэтому парижу и Берлину нужно концентрироваться не на отслеживании передвижения российских войск на российской территории, а концентрироваться стоило бы на отслеживании невыполнения Киевом своих обязательств. Многих проблем не было бы", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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РоссияМария ЗахароваПарижБерлин (город)Безопасность
 
 
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