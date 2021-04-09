https://ria.ru/20210409/zaderzhanie-1727522368.html

Опубликовано видео задержания исламистов, планировавших теракт в Крыму

Опубликовано видео задержания исламистов, планировавших теракт в Крыму

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания исламистов, планировавших устроить взрыв одном из образовательных учреждений Симферополя. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:11

2021-04-09T13:11

2021-04-09T13:23

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

симферополь

сирия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727514024_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2ba8fb1d66603527407ee1632dc314b3.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания исламистов, планировавших устроить взрыв одном из образовательных учреждений Симферополя.На кадрах видно, как силовики врываются в дом, где проживали злоумышленники, и задерживают их. Затем в ролике демонстрируются компоненты самодельной бомбы, которые сотрудники службы обнаружили во время обыска.По данным ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Они были сторонниками запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.Возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму."Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210317/fsb-1601619984.html

https://ria.ru/20210310/terroristy-1600653179.html

россия

симферополь

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики предотвратили теракт в Симферополе. Кадры ФСБ В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. По оперативным данным, злоумышленники хотели использовать для нападения самодельные бомбы. Впоследствии радикалы собирались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию. 2021-04-09T13:11 true PT2M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, сирия, происшествия