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Опубликовано видео задержания исламистов, планировавших теракт в Крыму
Опубликовано видео задержания исламистов, планировавших теракт в Крыму
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания исламистов, планировавших устроить взрыв одном из образовательных учреждений Симферополя. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:11
2021-04-09T13:23
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
сирия
происшествия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания исламистов, планировавших устроить взрыв одном из образовательных учреждений Симферополя.На кадрах видно, как силовики врываются в дом, где проживали злоумышленники, и задерживают их. Затем в ролике демонстрируются компоненты самодельной бомбы, которые сотрудники службы обнаружили во время обыска.По данным ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Они были сторонниками запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.Возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму."Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20210317/fsb-1601619984.html
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россия
симферополь
сирия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
Силовики предотвратили теракт в Симферополе. Кадры ФСБ
В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. По оперативным данным, злоумышленники хотели использовать для нападения самодельные бомбы. Впоследствии радикалы собирались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, сирия, происшествия

Опубликовано видео задержания исламистов, планировавших теракт в Крыму

13:11 09.04.2021 (обновлено: 13:23 09.04.2021)
 
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания исламистов, планировавших устроить взрыв одном из образовательных учреждений Симферополя.
На кадрах видно, как силовики врываются в дом, где проживали злоумышленники, и задерживают их. Затем в ролике демонстрируются компоненты самодельной бомбы, которые сотрудники службы обнаружили во время обыска.
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 12:29
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Адыгее
По данным ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Они были сторонниками запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
Возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СимферопольСирияПроисшествия
 
 
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