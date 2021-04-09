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Перепись населения проходит в отдаленных и труднодоступных районах Якутии
Перепись населения проходит в отдаленных и труднодоступных районах Якутии
Перепись населения проходит в отдаленных и труднодоступных территориях Якутии, в апреле предстоит охватить 15 районов, сообщает пресс-служба администрации главы РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:30
2021-04-09T15:30
2021-04-09T15:30
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Перепись населения проходит в отдаленных и труднодоступных территориях Якутии, в апреле предстоит охватить 15 районов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Основной этап всероссийской переписи населения запланирован с 23 августа по 30 сентября 2021 года."С 1 по 30 апреля 2021 года в Якутии проходит перепись для отдаленных и труднодоступных территорий. В апреле перепись населения пройдет в 15 районах, 12 из которых — арктические…", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что в апреле перепись пройдут порядка 46 тысяч человек. "Опрос населения проводится традиционным образом, переписчики будут приходить на дом с бумажными бланками", - отметили власти.
https://ria.ru/20210408/kvartiry-1727313469.html
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общество
ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Перепись населения проходит в отдаленных и труднодоступных территориях Якутии, в апреле предстоит охватить 15 районов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Основной этап всероссийской переписи населения запланирован с 23 августа по 30 сентября 2021 года.
"С 1 по 30 апреля 2021 года в Якутии
проходит перепись для отдаленных и труднодоступных территорий. В апреле перепись населения пройдет в 15 районах, 12 из которых — арктические…", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в апреле перепись пройдут порядка 46 тысяч человек. "Опрос населения проводится традиционным образом, переписчики будут приходить на дом с бумажными бланками", - отметили власти.
По данным всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения Арктической зоны сократилась на 8,3%. "Всероссийская перепись даст информацию, как изменился состав населения Арктики, условия проживания жителей, источники дохода, об уровне образования, национальности, численности населения, экономической активности. Дав ответы на многие вопросы, она поможет в принятии новых решений, программ по поддержке и развитию арктических территорий", - пояснили в пресс-службе.