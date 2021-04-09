https://ria.ru/20210409/yakutiya-1727563742.html

Перепись населения проходит в отдаленных и труднодоступных районах Якутии

Перепись населения проходит в отдаленных и труднодоступных районах Якутии

Перепись населения проходит в отдаленных и труднодоступных территориях Якутии, в апреле предстоит охватить 15 районов, сообщает пресс-служба администрации главы РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:30

2021-04-09T15:30

2021-04-09T15:30

республика саха (якутия)

общество

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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Перепись населения проходит в отдаленных и труднодоступных территориях Якутии, в апреле предстоит охватить 15 районов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Основной этап всероссийской переписи населения запланирован с 23 августа по 30 сентября 2021 года."С 1 по 30 апреля 2021 года в Якутии проходит перепись для отдаленных и труднодоступных территорий. В апреле перепись населения пройдет в 15 районах, 12 из которых — арктические…", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что в апреле перепись пройдут порядка 46 тысяч человек. "Опрос населения проводится традиционным образом, переписчики будут приходить на дом с бумажными бланками", - отметили власти.

https://ria.ru/20210408/kvartiry-1727313469.html

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общество