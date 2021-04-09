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Врач рассказал, как продлить молодость
Врач рассказал, как продлить молодость
Продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T03:30
2021-04-09T03:30
россия
молодость
здоровье
москва
общество
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Назван эффективный способ продлить молодость
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, Директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.По его словам, никогда не поздно заняться здоровьем своего организма, но этот момент должен наступить здесь и сейчас. Потому что чем больше человек живет без контроля за состоянием организма, тем больше риски, что можно получить необратимые заболевания или заболевания, которые могут привести к инвалидизации, ухудшению состоянию."Человек очень быстро привыкает ко всему хорошему и всему плохому, если чувство дискомфорта, усталость, напряжение возникают и сопровождают человека на протяжении месяца, он привыкает к ним и уже не обращает на это внимания. А они портят его качество жизни, а это очень плохо, теряется самокритика, человек перестает понимать, что с ним что-то не так", - добавил Безымянный.Врач уточнил, что человек может "обмануть возраст", но при этом не стоит обманывать себя. "Наш возраст может быть у нас в голове, но можно обмануть возраст в плохом смысле этого слова, можно состариться за очень короткий промежуток времени - мало двигаться и много есть вредных продуктов, жирных, фастфудов, богатых быстрыми углеводами, курить, стрессовать. Иногда в свои 27 человек превращается в глубокого старика, как в эмоциональном плане, так и в физическом состоянии. Также и в обратную сторону - огромное количество есть людей преклонного возраста, которые занимаются йогой, питаются здоровой пищей, двигаются, ходят в парки, занимаются "Активным долголетием" (социальный проект для людей пожилого возраста - ред.). И по внутренним ощущениям, внешнему виду и улыбке в глазах - им больше 35-40 лет не дашь", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201025/starenie-1581426803.html
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россия, молодость, здоровье, москва, общество

Врач рассказал, как продлить молодость

03:30 09.04.2021
 
© Depositphotos / deagreez1Занятия с фитнес мячом дома
Занятия с фитнес мячом дома - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Depositphotos / deagreez1
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, Директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.
"Самым эффективным для продления молодости организма является физическая активность, питание, вода, полноценный сон, труд. Когда человек много работает, он сохраняет свой интеллектуальный потенциал и физическое состояние. Люди, которые трудятся после выхода на пенсию, они живут дольше, это общепризнанно. Но желательно, чтобы работа была без нервов и связана с умственным трудом. Также важны регулярные чекапы (проверки - ред.), регулярная диспансеризация, регулярные осмотры, чтобы предотвратить различные заболевания на ранних этапах, а если есть риски, повернуть его вспять", - рассказал Безымянный.
По его словам, никогда не поздно заняться здоровьем своего организма, но этот момент должен наступить здесь и сейчас. Потому что чем больше человек живет без контроля за состоянием организма, тем больше риски, что можно получить необратимые заболевания или заболевания, которые могут привести к инвалидизации, ухудшению состоянию.
"Человек очень быстро привыкает ко всему хорошему и всему плохому, если чувство дискомфорта, усталость, напряжение возникают и сопровождают человека на протяжении месяца, он привыкает к ним и уже не обращает на это внимания. А они портят его качество жизни, а это очень плохо, теряется самокритика, человек перестает понимать, что с ним что-то не так", - добавил Безымянный.
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Врач уточнил, что человек может "обмануть возраст", но при этом не стоит обманывать себя. "Наш возраст может быть у нас в голове, но можно обмануть возраст в плохом смысле этого слова, можно состариться за очень короткий промежуток времени - мало двигаться и много есть вредных продуктов, жирных, фастфудов, богатых быстрыми углеводами, курить, стрессовать. Иногда в свои 27 человек превращается в глубокого старика, как в эмоциональном плане, так и в физическом состоянии. Также и в обратную сторону - огромное количество есть людей преклонного возраста, которые занимаются йогой, питаются здоровой пищей, двигаются, ходят в парки, занимаются "Активным долголетием" (социальный проект для людей пожилого возраста - ред.). И по внутренним ощущениям, внешнему виду и улыбке в глазах - им больше 35-40 лет не дашь", - отметил собеседник агентства.
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