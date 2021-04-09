https://ria.ru/20210409/vrach-rasskazal-kak-prodlit-molodost-1727461756.html

Врач рассказал, как продлить молодость

Врач рассказал, как продлить молодость

Продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T03:30

2021-04-09T03:30

2021-04-09T03:30

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Назван эффективный способ продлить молодость

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда, сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, Директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.По его словам, никогда не поздно заняться здоровьем своего организма, но этот момент должен наступить здесь и сейчас. Потому что чем больше человек живет без контроля за состоянием организма, тем больше риски, что можно получить необратимые заболевания или заболевания, которые могут привести к инвалидизации, ухудшению состоянию."Человек очень быстро привыкает ко всему хорошему и всему плохому, если чувство дискомфорта, усталость, напряжение возникают и сопровождают человека на протяжении месяца, он привыкает к ним и уже не обращает на это внимания. А они портят его качество жизни, а это очень плохо, теряется самокритика, человек перестает понимать, что с ним что-то не так", - добавил Безымянный.Врач уточнил, что человек может "обмануть возраст", но при этом не стоит обманывать себя. "Наш возраст может быть у нас в голове, но можно обмануть возраст в плохом смысле этого слова, можно состариться за очень короткий промежуток времени - мало двигаться и много есть вредных продуктов, жирных, фастфудов, богатых быстрыми углеводами, курить, стрессовать. Иногда в свои 27 человек превращается в глубокого старика, как в эмоциональном плане, так и в физическом состоянии. Также и в обратную сторону - огромное количество есть людей преклонного возраста, которые занимаются йогой, питаются здоровой пищей, двигаются, ходят в парки, занимаются "Активным долголетием" (социальный проект для людей пожилого возраста - ред.). И по внутренним ощущениям, внешнему виду и улыбке в глазах - им больше 35-40 лет не дашь", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201025/starenie-1581426803.html

https://rsport.ria.ru/20210407/madonna-1727270805.html

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россия, молодость, здоровье, москва, общество