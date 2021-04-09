https://ria.ru/20210409/voronezh-1727596928.html

Пьяный житель Воронежа избил водителя скорой за отказ в госпитализации

Пьяный житель Воронежа избил водителя скорой за отказ в госпитализации

Пьяный житель Воронежа напал на прибывшую к нему по вызову бригаду скорой помощи и избил водителя, когда медики отказались везти его в больницу, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:32

2021-04-09T17:32

2021-04-09T17:32

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Пьяный житель Воронежа напал на прибывшую к нему по вызову бригаду скорой помощи и избил водителя, когда медики отказались везти его в больницу, сообщает прокуратура области.Инцидент произошел в ночь на пятницу. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний мужчина вызвал скорую помощь к дому по Московскому проспекту, прибывшие медики оказали помощь пациенту на месте, но молодой человек потребовал госпитализировать его."В связи с незначительной травмой в госпитализации ему было отказано. Будучи недовольным этим фактом, пребывая в нетрезвом состоянии, мужчина стал вести себя агрессивно. Испугавшись такого поведения, фельдшер прошла в машину и закрылась внутри. Тогда злоумышленник вытащил из машины водителя бригады скорой помощи, повалил на землю и причинил ему телесные повреждения", - информирует прокуратура.По факту нападения на бригаду скорой помощи организована доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой."В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены пострадавшие и очевидцы, назначены необходимые экспертные исследования, проведены иные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении управления СК по региону.

https://ria.ru/20200727/1575002950.html

воронеж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия