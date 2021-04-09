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Пьяный житель Воронежа избил водителя скорой за отказ в госпитализации
Пьяный житель Воронежа избил водителя скорой за отказ в госпитализации
Пьяный житель Воронежа напал на прибывшую к нему по вызову бригаду скорой помощи и избил водителя, когда медики отказались везти его в больницу, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:32
2021-04-09T17:32
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Пьяный житель Воронежа напал на прибывшую к нему по вызову бригаду скорой помощи и избил водителя, когда медики отказались везти его в больницу, сообщает прокуратура области.Инцидент произошел в ночь на пятницу. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний мужчина вызвал скорую помощь к дому по Московскому проспекту, прибывшие медики оказали помощь пациенту на месте, но молодой человек потребовал госпитализировать его."В связи с незначительной травмой в госпитализации ему было отказано. Будучи недовольным этим фактом, пребывая в нетрезвом состоянии, мужчина стал вести себя агрессивно. Испугавшись такого поведения, фельдшер прошла в машину и закрылась внутри. Тогда злоумышленник вытащил из машины водителя бригады скорой помощи, повалил на землю и причинил ему телесные повреждения", - информирует прокуратура.По факту нападения на бригаду скорой помощи организована доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой."В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены пострадавшие и очевидцы, назначены необходимые экспертные исследования, проведены иные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении управления СК по региону.
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60
следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Пьяный житель Воронежа избил водителя скорой за отказ в госпитализации

17:32 09.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Пьяный житель Воронежа напал на прибывшую к нему по вызову бригаду скорой помощи и избил водителя, когда медики отказались везти его в больницу, сообщает прокуратура области.
Инцидент произошел в ночь на пятницу. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний мужчина вызвал скорую помощь к дому по Московскому проспекту, прибывшие медики оказали помощь пациенту на месте, но молодой человек потребовал госпитализировать его.
"В связи с незначительной травмой в госпитализации ему было отказано. Будучи недовольным этим фактом, пребывая в нетрезвом состоянии, мужчина стал вести себя агрессивно. Испугавшись такого поведения, фельдшер прошла в машину и закрылась внутри. Тогда злоумышленник вытащил из машины водителя бригады скорой помощи, повалил на землю и причинил ему телесные повреждения", - информирует прокуратура.
По факту нападения на бригаду скорой помощи организована доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой.
"В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены пострадавшие и очевидцы, назначены необходимые экспертные исследования, проведены иные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении управления СК по региону.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
 
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