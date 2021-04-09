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В Челябинске 104-летнего ветерана вылечили от COVID-19
В Челябинске 104-летнего ветерана вылечили от COVID-19
Врачи выписали из больницы 104-летнего участника Великой Отечественной войны Ахмета Рафикова, который болел COVID-19, в настоящее время он дома, сообщила в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:33
2021-04-09T10:33
2021-04-09T12:45
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости. Врачи выписали из больницы 104-летнего участника Великой Отечественной войны Ахмета Рафикова, который болел COVID-19, в настоящее время он дома, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава региона."Из больницы № 1 Челябинска выписан 104-летний пациент, лечившийся от COVID-19. Ахмет Махмутович Рафиков — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда", — говорится в сообщении.По словам заведующей инфекционным отделением горбольницы № 1 Маргариты Сорокиной, при поступлении пациент вызывал беспокойство в первую очередь из-за возраста и сопутствующих заболеваний."Лечение начали незамедлительно, назначили необходимые препараты, чтобы стабилизировать состояние", — цитирует ее слова пресс-служба Минздрава.Как отмечает врач, на фоне лечения была достигнута положительная динамика, лабораторные показатели пришли в норму, самочувствие улучшилось. Рафиков выписан из стационара в стабильном состоянии и передан для наблюдения в поликлинику, сейчас его состояние не вызывает беспокойства, он находится дома, со своей семьей, добавила она.По данным Минздрава региона, в области подтвержден 57 751 случай заболевания COVID-19 (плюс 120 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).
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здоровье - общество, челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости.
Врачи выписали из больницы 104-летнего участника Великой Отечественной войны
Ахмета Рафикова, который болел COVID-19, в настоящее время он дома, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава региона.
"Из больницы № 1 Челябинска
выписан 104-летний пациент, лечившийся от COVID-19. Ахмет Махмутович Рафиков — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда", — говорится в сообщении.
По словам заведующей инфекционным отделением горбольницы № 1 Маргариты Сорокиной, при поступлении пациент вызывал беспокойство в первую очередь из-за возраста и сопутствующих заболеваний.
"Лечение начали незамедлительно, назначили необходимые препараты, чтобы стабилизировать состояние", — цитирует ее слова пресс-служба Минздрава.
Как отмечает врач, на фоне лечения была достигнута положительная динамика, лабораторные показатели пришли в норму, самочувствие улучшилось. Рафиков выписан из стационара в стабильном состоянии и передан для наблюдения в поликлинику, сейчас его состояние не вызывает беспокойства, он находится дома, со своей семьей, добавила она.
По данным Минздрава региона, в области подтвержден 57 751 случай заболевания COVID-19 (плюс 120 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).