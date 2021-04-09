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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210409/verkhnevolzhe-1727526538.html
Руденя: Верхневолжье — регион с устойчивой финансовой системой
Руденя: Верхневолжье — регион с устойчивой финансовой системой
Повышение аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) кредитного рейтинга Тверской области со стабильного до позитивного уровня позволяет Верхневолжью РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:27
2021-04-09T13:27
тверская область
игорь руденя
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
тверская область
тверь
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ТВЕРЬ, 9 апр – РИА Новости. Повышение аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) кредитного рейтинга Тверской области со стабильного до позитивного уровня позволяет Верхневолжью позиционироваться как региону с устойчивой финансовой системой, заявил губернатор области Игорь Руденя.При этом губернатор отметил, что Тверская и Белгородская области стали единственными российскими регионами, которым в текущем году повышен прогноз.
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игорь руденя, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), тверская область, тверь

Руденя: Верхневолжье — регион с устойчивой финансовой системой

13:27 09.04.2021
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области
Губернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 9 апр – РИА Новости. Повышение аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) кредитного рейтинга Тверской области со стабильного до позитивного уровня позволяет Верхневолжью позиционироваться как региону с устойчивой финансовой системой, заявил губернатор области Игорь Руденя.
"Это дает нам дополнительные возможности развития. Мы в плановом режиме замещаем трудовых мигрантов, тем самым наша экономика выходит из серой зоны и увеличивает НДФЛ. Устойчивость бюджета дает нам возможность реализовывать серьезные социальные проекты. Например, в этом году мы вновь вводим выплаты к 9 мая для ветеранов войны, малолетних узников концлагерей, детей войны. Кроме того, мы можем реализовать проекты по строительству детских садов, школ, поликлиник", – сказал глава регион, выступая в прямом эфире программы "Россия-24" Тверь.
Вид на Крестовоздвиженскую церковь и село Свердлово.Тверская область - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 14:02Тверская область
АКРА повысило кредитный рейтинг Верхневолжья до "Позитивного"
При этом губернатор отметил, что Тверская и Белгородская области стали единственными российскими регионами, которым в текущем году повышен прогноз.
 
Тверская областьИгорь РуденяНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Тверская областьТверь
 
 
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