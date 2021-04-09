Руденя: Верхневолжье — регион с устойчивой финансовой системой
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области
ТВЕРЬ, 9 апр – РИА Новости. Повышение аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) кредитного рейтинга Тверской области со стабильного до позитивного уровня позволяет Верхневолжью позиционироваться как региону с устойчивой финансовой системой, заявил губернатор области Игорь Руденя.
"Это дает нам дополнительные возможности развития. Мы в плановом режиме замещаем трудовых мигрантов, тем самым наша экономика выходит из серой зоны и увеличивает НДФЛ. Устойчивость бюджета дает нам возможность реализовывать серьезные социальные проекты. Например, в этом году мы вновь вводим выплаты к 9 мая для ветеранов войны, малолетних узников концлагерей, детей войны. Кроме того, мы можем реализовать проекты по строительству детских садов, школ, поликлиник", – сказал глава регион, выступая в прямом эфире программы "Россия-24" Тверь.
При этом губернатор отметил, что Тверская и Белгородская области стали единственными российскими регионами, которым в текущем году повышен прогноз.